Volkswagen dévoile un adorable robot autonome qui recharge les voitures électriques

Le robot est capable de se diriger de manière autonome vers un véhicule à recharger et communique avec lui. Il peut ainsi accéder à la prise de courant, se brancher et se débrancher seul.

Volkswagens Mobile Charging Robot – Crédit : Volkswagen

Dans la vidéo, le robot autonome semble aller recharger une Volkswagen ID.3. Volkswagen souhaite aussi se frotter au Tesla Model Y avec l’ID.4, son petit SUV électrique. Nous avons déjà pu voir les premières photos du SUV dans la rue. Ces voitures attisent la curiosité de tous, même Elon Musk a rencontré le PDG de Volkswagen en secret pour essayer les futures ID.3 et ID.4.

La Volkswagen ID.3 rechargée par un robot qui ressemble à R2D2

Le robot de la vidéo fait tout de suite penser au robot emblématique de la saga Star Wars, R2D2. En effet, en plus d’avoir une forme assez similaire, le robot de Volkswagen émet également des petits bruits inspirés du robot de Star Wars. Le robot possède même des yeux, pour paraître plus humain et amical.

Le robot utilise les communications « car-to-x » pour fonctionner. Le conducteur peut utiliser une application mobile pour signaler au robot que son véhicule a besoin d’être rechargé. Le robot saisit alors une unité de stockage d’énergie mobile (une batterie sur roues), et la remorque jusqu’au véhicule et avant de la brancher pour commencer la charge. Une fois le véhicule complètement rechargé, le robot ramène l’unité mobile de stockage d’énergie à la station de charge centrale, ou va charger un autre véhicule qui attend son tour.

Un tel système pourrait permettre aux parkings souterrains de ne pas installer des bornes de recharge sur chaque place de stationnement individuelle. Au lieu de cela, un robot autonome tel que celui de Volkswagen pourrait être capable de se déplacer de véhicule en véhicule pour les recharger. Pour l’instant, un des inconvénients majeurs des véhicules électriques est le manque de bornes de recharge, ou la vitesse de recharge de celles-ci.

Source : motor1