Volkswagen ID.3 : la compacte électrique déjà adulée sera mise en vente le 17 juin

Malgré les problèmes d’électronique embarquée et de pandémie, Volkswagen s’apprête à livrer ses premières ID.3. Le constructeur allemand espère beaucoup de son premier véhicule conçu autour d’une motorisation électrique. Il considère même son nouveau bébé comme aussi important que la Coccinelle ou la Golf à leur époque.

Les 30 000 ID.3 1st Edition seront livrées pour l’été

C’est donc le 17 juin que sera officiellement lancée la mise sur le marché l’ID.3, Jürgen Stackmann, directeur des ventes chez Volkswagen l’a annoncé sur Twitter et LinkedIn. Les 30 000 clients qui ont précommandé leur véhicule seront contactés très rapidement afin qu’ils finalisent leur commande, ceux-ci n’ayant pour l’instant versé que 1000 euros d’arrhes.

En mars, alors que l’usine de Zwickau était encore fermée pour cause de pandémie de Covid-19, le constructeur avait indiqué sa volonté de livrer les 30 000 ID.3 1st Edition précommandées quasiment en même temps à tous ses clients. Depuis sa réouverture le 23 avril, Volkswagen ne chôme pas pour maintenir ses projets de livraison avant l’été. Sans doute est-il galvanisé par les 3 prix reçus au Automotive Brand Contest 2020, dont les prix de « Best of Best » dans les catégories de design intérieur et extérieur. On se souvient que le constructeur avait publiquement défié Tesla au titre de voiture de l’année 2021.

Si Volkswagen mise gros sur l’ID.3, son histoire avait pourtant bien mal commencé avec de gros problèmes de logiciel qui avait alors contraint 20 000 véhicules à attendre sur le parking de l’usine. Le problème a été depuis résolu. Un porte-parole de la marque avait annoncé en mars que l’ordinateur de bord serait mis à jour avec la livraison au client final. La ID.3 sera disponible pour moins de 30 000 euros dans sa version de base à 45 kWh offrant une autonomie de 330 km (WLTP).

Source : Electrek