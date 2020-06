Volkswagen ID.4 : une fuite dévoile les premières photos du SUV électrique

Crédits : VWIdTalk

Volkswagen mise gros sur le véhicule électrique. Cherchant à redorer son image suite au désastreux Dieselgate, quand le constructeur avait été pris la main dans le sac en train de tricher avec les normes antipollution. Après l’ID.3 qui vient de sortir, le SUV compact ID.4 marquera la prochaine étape.

Des photos publiées quelques semaines trop tôt

Toutefois, l’effet de surprise est un peu gâché. S’il y a quelques jours, l’usine chinoise de Volkwagen célébrait la fin de la phase de préproduction en montrant les premiers véhicules à quitter les lignes de montage flambant neuves, ils avaient pris le soin de dissimuler les calandres des ID.4 et ID.6. Récemment, BMW avait procédé de même avec son propre SUV électrique, la iX3.

Pourtant des photos officielles du ID.4 se sont retrouvées sur un forum de fans de Volkswagen. L’un de ses membres les a trouvées sur le site du Ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information. Elles montrent le SUV électrique sous tous les angles et en détail, et cela plusieurs semaines avant que le constructeur n’ait pu présenter son nouveau véhicule. L’annonce officielle devrait intervenir à la fin de l’été.

Mis à part la faible dimension des prises d’air avant et évidemment l’absence d’échappement, rien ne permet de faire le rapprochement entre l’ID.4 et sa motorisation électrique, pas même une touche de couleur bleue. On remarquera toutefois qu’il porte le nouveau logo de la marque dans son style plus moderne et léger. 2 versions de l’ID.4 sont présentées avec le toit pour seule différence visible. Il faudra donc encore un peu de patience pour connaitre le design définitif pour l’Europe et plus de patience encore pour savoir si une ID.4R survoltée est prévue.

Crédits : VWIdTalk

Source : TheVerge