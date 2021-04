Volkswagen ID.6 2022 : un crossover familial électrique pouvant accueillir 7 personnes va être présenté

Après l’ID.3 et le crossover ID.4, la gamme de véhicules électriques Intelligent Design sera consolidée par un crossover ID.6 à trois rangées de sièges, pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes.

Volkswagen ID.6 7 places – Crédit : Volkswagen

Deux variantes différentes de l’ID.6 devraient être présentées, les ID.6 X et l’ID.6 Crozz. Bien que le teaser soit encore assez mystérieux puisque le véhicule est plongé dans la pénombre, l’ID.6 avait déjà fuité en Chine il y a quelques mois.

Le nouveau SUV ID.6 de Volkswagen semble être basé sur une voiture électrique présentée en avril 2019 sous la forme du concept-car ID.ROOMZZ. Dans l’habitacle, on devrait retrouver un total de trois rangées de sièges, pour un maximum de 7 places assises.

Que sait-on de l’ID.6 de Volkswagen ?

L’ID.6 devrait être équipée d’un moteur électrique monté à l’arrière qui développe 150 kW. On imagine que Volkswagen proposera une variante à double moteur avec transmission intégrale de plus de 300 chevaux. Basé sur le concept ID. Roomzz présenté il y a quelques années à Shanghai, le nouveau véhicule présenterait une longueur totale de 4 876 millimètres et un empattement de 2 965 millimètres.

L’autonomie serait plutôt généreuse, puisque la batterie lithium-ion serait de 82 kWh. Pour référence, L’ID.ROOMZZ disposait d’une autonomie allant jusqu’à 450 km. Cela serait légèrement inférieur à son concurrent principal, la Tesla Model X. Volkswagen avait défié publiquement Tesla au titre de meilleure voiture 2021.

Cependant, contrairement à la voiture de Tesla, nous ne devrions pas voir de système de conduite autonome aussi performant à bord de l’ID.6. Dans une note interne confidentielle, Volkswagen avait reconnu la supériorité de Tesla dans ce domaine. On peut néanmoins s’attendre à des systèmes d’aide à la conduite plus classiques.

Nous devrions bientôt en savoir plus sur les véhicules, puisque ceux-ci seront présentés à l’occasion du salon automobile de Shanghai. Ce dernier se déroule du 21 au 28 avril prochain. On s’attend à ce que l’ID.6 soit commercialisé en Europe dès l’année prochaine.

Source : engadget