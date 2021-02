Volkswagen ID.6 : le SUV électrique fuite en Chine

Contrairement à la Volkswagen ID.3 actuellement sur le marché, le Volkswagen ID.6 ressemble davantage à un gros SUV, tout comme la Tesla Model X.

VW ID.6 en Chine – Crédit : u/kortoday / Reddit

Déjà l’été dernier, nous avions pu voir des photos montrant la sortie des lignes de montage des premières ID.4 et ID.6 de l’usine chinoise de la firme. Le nouveau SUV ID.6 de Volkswagen semble être basé sur une voiture électrique présentée en avril 2019 sous la forme du concept-car ID.ROOMZZ.

Ce concept n’en est plus un, puisqu’il est maintenant en passe de devenir un véritable véhicule de série. On ignore s’il est uniquement destiné au marché domestique, le groupe allemand n’ayant toujours pas officiellement annoncé sa mise sur le marché européen.

À quoi peut-on s’attendre pour l’ID.6 ?

Selon Volkswagen, l’ID.ROOMZZ disposait d’une autonomie allant jusqu’à 450 km, ce qui serait légèrement inférieur à son concurrent principal, la Tesla Model X. Volkswagen avait défié publiquement Tesla au titre de meilleure voiture 2021, on s’attend donc à ce que la nouvelle ID.6 nous réserve quelques surprises.

Cependant, nous ne devrions pas voir de système de conduite autonome aussi performant que celui de la Tesla. Dans une note interne confidentielle, Volkswagen avait reconnu la supériorité de Tesla dans ce domaine. Même si les récentes voitures électriques de Volkswagen ne font pas encore le poids face à celles de Tesla, cela n’a pas empêché Elon Musk d’être curieux et de voir le PDG de Volkswagen et les futures ID.3 et ID.4 en secret.

Nous savons que Volkswagen a récemment mis sur le marché un modèle plus petit, l’ID.4, qui se frotte directement au SUV Tesla Model Y. En effet, pour un prix de départ de 47 950 euros, elle est moins chère que les 63 000 euros demandés par le Tesla Model Y. Cependant, nous avions pu voir Tesla baisser le prix de son Model 3 de 13 000 euros en France, il n’est donc pas impossible que le Model Y voie également son prix chuter une fois que la production aura commencé à la nouvelle Gigafactory de Berlin.

Source : electrek