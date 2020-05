Volkswagen se frotte au Tesla Model Y avec l’ID.4, son petit SUV électrique déjà en production

Crédits : MB-one (CC-BY-SA)

Le segment des SUV est en plein boom. Tesla s’est bien entendu engouffré dans le marché avec le Model X et plus récemment au Model Y, bien plus abordable. Mais Volkswagen ne compte pas se laisser distancer par son concurrent et a lancé la production de l’ID.4.

L’ID.4 volera-t-il la vedette au Model Y ?

Basé sur le concept-car ID CROZZ II dévoilé au salon de l’automobile de Francfort en 2017, l’ID.4 se veut comme un concurrent direct à la Tesla Model Y. Il est conçu sur la plateforme MEB développée pour les véhicules du groupe Volkswagen dont l’ID.3, mais aussi l’Audi Q4 e-tron et une petite compacte de la marque encore en projet ainsi que la Seat el-Born ou la Skoda Enyaq par exemple.

Aujourd’hui, grâce à la chaîne YouTube allemande Nextmove, on sait que la production est déjà lancée dans l’usine de Zwickau. Le YouTuber a eu l’occasion de visiter l’usine à l’occasion de la sortie prochaine de l’ID.3, le 17 juin. C’est lui qui avait informé des 20 000 compactes agglutinées sur le parking de l’usine à cause d’un problème logiciel.

Durant sa visite, il indique avoir vu l’ID.4 sur les lignes de production, qui visiblement sont beaucoup moins robotisées que celles de la Tesla Gigafactory de Shanghai. Il aurait des dimensions similaires au Model Y. Avec un prix démarrant en dessous des 40 000 euros, il pourrait remporter un beau succès commercial face à son concurrent américain en précommande à 63 000 euros pour le modèle le moins cher. Celui-ci devrait être livré en Europe début 2021, quand la Gigafactory de Berlin sera opérationnelle. Volkswagen pourrait essayer de le prendre de court.

Source : Nextmove