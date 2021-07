Volvo Concept Recharge : le véhicule donne un aperçu du futur des véhicules électriques du constructeur

Volvo n’a pas dit grand-chose sur les spécifications du Concept Recharge, mais son design influencera clairement les futurs modèles Volvo, y compris le futur SUV électrique phare de la société qui sera révélé l’année prochaine.

Volvo Concept Recharge – Crédit : Volvo

Le Concept Recharge est la première véritable tentative du constructeur suédois de concevoir un véhicule électrique, même s’il n’est pas destiné à la production. Même si le véhicule lui-même ne sera pas produit, le constructeur affirme qu’une grande partie de ce que vous voyez ici se retrouvera dans les futures Volvo. Certains éléments se retrouveront sûrement dans le Volvo XC100, un SUV coupé 100 % électrique et ultra luxueux qui sortira en 2023.

Le Concept Recharge se débarrasse de l’habituel compartiment moteur pour loger une grande batterie dans un plancher plat. Cela permet de gagner de l’espace intérieur, bien sûr, mais aussi d’abaisser le capot et d’améliorer le profil du toit. L’habitacle ressemble davantage à un salon qu’à une voiture, ce qui sera probablement le cas de toutes les voitures électriques autonomes dans le futur.

Ses portes s’ouvrent à 90 degrés !

L’absence de mécanique connexe permet de positionner les sièges plus bas, ce qui signifie que le toit et le capot peuvent être abaissés, laissant un intérieur très ouvert avec beaucoup de verre et d’espace entre les sièges. Cependant, l’élément qui distingue le plus ce véhicule de ses concurrents est probablement ses portes. En effet, celles-ci s’ouvrent à 90 degrés, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous. Cela permettra d’entrer et sortir beaucoup plus facilement.

La technologie est également au centre du véhicule, puisque Volvo présente en avant-première un grand écran tactile de 15 pouces pour le système d’infodivertissement connecté de nouvelle génération, ainsi qu’un capteur Luminar LiDAR qui collecte des données sur le toit. Volvo avait déjà indiqué vouloir mettre sur le marché des voitures équipées d’un LiDAR dès 2022.

Volvo a de grandes ambitions pour ses futures voitures électriques, puisque le constructeur automobile souhaite que les véhicules électriques représentent 100 % de ses ventes dès 2030. On imagine que ce véhicule sera également équipé de sa nouvelle technologie E.V.A. (equal vehicles for all), qui améliore la sécurité des femmes et des enfants en cas d’accident.

Volvo Concept Recharge portes – Crédit : Volvo

Source : The Verge