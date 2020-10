Vous allez pouvoir dire que vous roulez en « Harley » grâce au premier vélo électrique de Harley-Davidson

L’année dernière, Harley-Davidson avait présenté sa première moto à moteur électrique, le LiveWire, mais ce projet a rencontré plusieurs obstacles et principalement en termes de production, retardant beaucoup sa sortie. L’acteur Ewan McGregor avait d’ailleurs roulé sur 21 000 km en Harley électrique.

Aujourd’hui, le constructeur semble avoir tiré les leçons de cet épisode et est désormais prêt à présenter cette fois-ci son premier vélo électrique, le Serial 1.

Un vélo électrique pour toutes les utilisations

Harley-Davidson n’a pour le moment pas révélé grand-chose à propos du Serial 1 tant au niveau technique que de ses performances mais aussi de son prix. Seul le design a aujourd’hui été dévoilé, la firme préférant certainement profiter de sa présentation officielle pour détailler toutes ses caractéristiques.

Seul un porte-parole de Harley-Davidson a pour le moment donné quelques informations vagues par email. Il indique que ce vélo électrique sera destiné à tout type d’utilisation. Ainsi pourront rouler avec le Serial 1 les plus expérimentés qui pratiquent très fréquemment le vélo, ceux qui l’utilisent quotidiennement pour aller travailler mais aussi les débutants. Harley prévoie même de lancer des vélos électriques pour enfants de 3 ans.

Un moteur électrique et un design vintage de la première Harley

Comme tout vélo électrique, le Serial 1 de Harley-Davidson est équipé d’un moteur à énergie propre qui va fonctionner avec vous. C’est-à-dire que c’est lorsque vous allez pédaler qu’il va générer de l’énergie électrique pour vous assister si nécessaire. Par exemple, si vous souhaitez continuer à avancer sans pédaler ou si vous rencontrez des difficultés dans l’ascension d’une côte ou d’une montée abrupte, alors le moteur sera là pour vous assister.

Quant à son design, Harley-Davidson a eu la bonne idée de s’inspirer de celui de sa première moto produite en 1903. Cela lui donne un style vintage élégant et bien pensé avec en plus une lanterne frontale si toutefois vous faites du vélo la nuit. Enfin, comme il est inscrit « Harley-Davidson » sur le châssis du Serial 1, vous pourrez dire à vos proches et amis que vous roulez en « Harley » !

