Vous passez en moyenne 9 ans de votre vie sur votre smartphone, selon une étude

Une personne en train d’utiliser son smartphone – Crédit : freestocks / Unsplash

De nos jours, les smartphones sont au cœur de la vie quotidienne. Selon le dernier classement en date, Samsung est le fabricant de smartphones le plus populaire en Europe. L’usage des smartphones est de plus en plus diversifié. Ils nous servent aussi bien à consulter des mails professionnels qu’à regarder des séries sur Netflix ou même à scroller sur les réseaux sociaux. Le site web WhistleOut spécialisé dans la comparaison de forfaits mobiles a mené une étude pour déterminer le temps que nous passons en moyenne devant l’écran de notre smartphone au cours de notre vie. En analysant les habitudes de 1 000 utilisateurs, WhistleOut en a conclu qu’une personne américaine passera en moyenne 8,74 années de sa vie sur son smartphone. Au total, cela équivaut à 76 500 heures d’utilisation.

Les milléniaux sont ceux qui utilisent le plus leur smartphone

Pour parvenir à ce résultat, WhistleOut s’est basé sur l’âge moyen auquel les enfants reçoivent leur premier smartphone ainsi que sur le temps moyen passé au quotidien sur le téléphone. Aux États-Unis, les plus jeunes utilisateurs de smartphones ont environ 10 ans. De plus, tous les utilisateurs passent en moyenne 3,07 heures devant leur appareil.

WhistleOut a également étudié les générations qui se servent le plus de leur smartphone au quotidien. Sans surprise, ce sont les milléniaux qui l’emportent sur les autres générations avec un record de 3,7 heures au quotidien. Ce terme correspond à toutes les personnes nées entre le début des années 1980 et la fin des années 1990 (entre 1984-1996 environ). La génération X se situe juste derrière avec 3 h par jour. Cette génération désigne les personnes qui sont nées juste avant les milléniaux, mais après les baby-boomers. Ces derniers passent environ 2,5 h à regarder l’écran de leur smartphone, ce qui n’est pas non plus négligeable.

L’utilisation quotidienne des smartphones et autres appareils électroniques est certainement en hausse depuis plusieurs mois. Les interactions et activités sociales ont drastiquement été réduites à cause de la pandémie de Covid-19. Les utilisateurs sont donc davantage enclins à communiquer avec leurs amis et leur famille via leur smartphone. D’ailleurs, le virus responsable de la Covid-19 est capable de survivre pendant 28 jours sur l’écran d’un smartphone à 20 °C.

Source : CNET