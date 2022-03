Vous pourrez débloquer votre iPhone avec un masque dès la semaine prochaine

iOS 15.4 permet de déverrouiller l’iPhone avec un masque © Unsplash

Comme nous vous l’avions indiqué récemment, iOS 15.4 arrivera la semaine prochaine, vous permettant enfin d’utiliser Face ID avec un masque. Une fonctionnalité particulièrement utile qui sera disponible sur tous les iPhone compatibles et qui était en test depuis janvier.

Ainsi, vous n’aurez plus besoin d’une Apple Watch pour déverrouiller votre iPhone sans retirer votre masque ni même saisir votre code d’accès. En revanche, inutile de rappeler que le combo masque et lunettes de soleil ne fonctionnera pas !

De nombreuses nouveautés arrivent avec iOS 15.4

Face ID a été progressivement amélioré avec iOS 13.5 qui était la mise à jour spéciale Covid-19 en mai 2020. Il l’a ensuite été avec iOS 14.5 en février 2021 grâce à l’Apple Watch. Mais la mise à jour iOS 15.4 vient définitivement régler le problème du masque puisqu’il ne sera donc plus nécessaire de faire des manipulations complexes ou d’utiliser l’Apple Watch pour déverrouiller son iPhone.

Les autres fonctionnalités attendues dans le cadre d’iOS 15.4 incluent un avertissement anti-harcèlement pour les AirTags, puisque ces derniers ont été utilisés à plusieurs reprises par des personnes malveillantes (un AirTag avait par exemple été retrouvé dans un passage de roue). À ce sujet, voici comment désactiver un AirTag invasif.

On notera également l’ajout d’une option de voix moins genrée pour Siri, la prise en charge des retours haptiques de la manette de PS5 DualSense, un moyen d’ajouter des notes à vos mots de passe du Trousseau d’accès iCloud, en plus d’une nouvelle flopée d’émojis.

En plus de cela, macOS Monterey 12.3 et iPadOS 15.4 arriveront également la semaine prochaine. Ces mises à jour incluront la fonctionnalité de contrôle universel tant attendue, qui vous permettra de contrôler plusieurs Mac et iPad avec un clavier et un trackpad (ou une souris).

Pour rappel, la première conférence Apple de 2022 s’est achevée hier. Pour ceux qui ont manqué l’événement, voici la vidéo de l’événement ainsi qu’un récapitulatif de toutes les nouvelles officielles.