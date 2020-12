Voyages spatiaux : Virgin Galactic dévoile les tenues des futurs touristes de l’espace

Virgin Galactic, qui fait partie du groupe Virgin, a pour objectif de proposer des voyages suborbitaux au grand public. Le but de la frime est d’envoyer environ cinq passagers par an, pour la modique somme de 250 000 dollars par personne. L’entreprise a dévoilé les combinaisons que revêtiront ses équipages et ses clients.

Le nouveau costume conçu pour les voyages dans l’espace. Crédits : Virgin Galactic.

Virgin Galactic : une combinaison parée à toute éventualité

Selon Virgin Galactic, la combinaison a été conçue dans le but premier d’assurer la sécurité et le confort des voyageurs. Ainsi, les ingénieurs ont pris le parti d’utiliser des matériaux légers mais solides. Le costume pèse environ un kilogramme, et sera adapté aussi bien aux conditions terrestres qu’à la gravité zéro. Les conditions de ces voyages varieront en effet fortement en fonction de leurs phases. La gravité au décollage est énorme à cause de la force et de la vitesse du vaisseau. Des conditions bien différentes, par exemple, d’une gravité zéro.

La légèreté de la combinaison a également pour but de réguler la température corporelle en fonction des conditions. Les températures, à l’instar des conditions gravitationnelles, sont en effet susceptibles de connaître des variations drastiques durant le voyage. Le costume comporte également du rembourrage sur la face avant pour diminuer l’inconfort du harnais dans les phases de gravité zéro. C’est finalement bien en décembre que ce premier vol test aura lieu. « C’est un véritable honneur pour nous tous, membres des équipages de Virgin Galactic, de porter ces combinaisons spatiales », a déclaré Dave Mackay, le chef de bord de la mission test.

Virgin Galatic : premier vol test le 11 décembre 2020

Le costume sera utilisé pour la première fois lors du vol test qui aura lieu le 11 décembre prochain. Celui-ci décollera depuis le Nouveau Mexique, aux Etats-Unis, depuis un nouveau site dédié aux décollages à destination de l’espace. C’est de ce site que décolleront tous les voyages suivants, dans des vaisseaux dont Vigin Galactic a déjà dévoilé certaines caractéristiques. Le décollage était initialement prévu pour le mois de novembre, mais la pandémie du Covid-19 a retardé les plans. « J’ai hâte de porter ma propre combinaison spatiale lors du premier vol spatial humain du Nouveau-Mexique plus tard ce mois-ci, et encore de nombreuses fois dans le futur lorsque nous partagerons les merveilles de l’espace avec nos futurs astronautes » continue Dave Mackay, clairement impatient de débuter l’aventure.

Source : Digital Trends