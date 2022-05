De « vrais visages » dans Skyrim, les premiers avis sur Top Gun 2, une Tesla Model 3 devient un char de 6 tonnes, c’est le récap’ !

Une joueuse de Skyrim est parvenue à recréer son visage et celui de son père in game. Les premières critiques de Top Gun 2 sont de sortie. Une Tesla Model 3 devient un char électrique tout-terrain. Place au récapitulatif !

Skyrim : jouer avec son visage, c’est possible

Il existe encore de nombreux adeptes de The Elder Scrolls V: Skyrim. Et alors que la suite se fait toujours attendre, une joueuse s’est amusée à recréer son visage et celui de son père dans le jeu. Même si l’outil de création de personnage est plutôt bien fourni, AureliaRiddle a utilisé une flopée de mods afin d’obtenir le résultat le plus fidèle possible. Autant dire que le pari est plus que réussi !

Les visages recréés dans Skyrim avec fidélité – Crédit : u/AureliaRiddle sur Reddit

Top Gun 2 : retour triomphal ou échec ?

Top Gun: Maverick fera irruption dans les salles le 25 mai prochain. Comme à l’accoutumée, la presse spécialisée a pu visionner le film en avant-première afin de rendre ses premiers avis. Sur Rotten Tomatoes, force est de constater que les éloges pleuvent sur ce second opus, un journaliste évoquant même un « spectacle de grande évasion cinématographique ». Parmi les rares critiques négatives, un observateur regrette que le film reste « bloqué dans sa nostalgie ».

Une Tesla Model 3 qui ne reculera devant rien

Certains débrouillards n’hésitent pas à customiser des véhicules Tesla afin de leur octroyer des capacités supplémentaires. Récemment, des vidéastes allemands se sont exécutés sur une Model 3 afin d’en faire un char électrique tout-terrain. Un défi accompli même s’il n’a pas été aisé d’installer les deux chenilles affichant chacune 1,3 tonne sur la balance. Fiers de leur travail, les YouTubeurs ont proposé à Elon Musk de tester la bête.

