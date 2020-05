VW travaille sur une citadine électrique à moins de 20 000 euros

VW est certainement l’un des constructeurs les plus ambitieux sur le marché des véhicules électriques. Comme ses concurrents, le groupe allemand s’attache à diversifier son offre en proposant des modèles dans tous les segments. L’intérêt des automobilistes autour des motorisations électriques n’est plus à démontrer, et l’augmentation constante de leurs parts de marché montre qu’ils sont de plus en plus nombreux à choisir des automobiles vertes. Le coût d’achat reste néanmoins un frein pour beaucoup, et paradoxalement, les constructeurs automobiles se concentrent essentiellement sur le développement de berlines, de SUV ou de sportives. VW semble déterminé à profiter de cette situation pour s’attaquer au marché de masse avec une citadine bon marché.

Selon Automotive News, le groupe travaille sur ce type de véhicule électrique, et aurait prévu de confier son développement à Volkswagen. Comme sur les modèles ID.3 et ID.4, la petite citadine sera conçue sur la plateforme commune MEB. Pour l’occasion, les ingénieurs prévoient de la revoir en profondeur en la raccourcissant pour atteindre une longueur inférieure à 4 m, environ celle d’une Polo. L’objectif principal est bien sûr de réduire les coûts de production pour proposer un véhicule électrique sous la barre des 20 000 euros. Un véritable défi d’ingénierie qui touche tous les éléments du véhicule, de la motorisation à la configuration des modules de batteries tout en diminuant les coûts d’un tiers par rapport à l’ID.3.

VW : une ID.1 à moins de 20 000 euros ?

L’année dernière, Herbert Diess, PDG de Volskwagen, avait déclaré que Seat prendrait en charge le développement et la commercialisation des prochaines versions électriques de ses petites voitures, notamment la VW Up, la Skoda Citigo et la Seat Mii. Le succès de la e-up! qui s’est vendue à 20 000 unités en Allemagne durant le premier trimestre 2020, et le report de l’entrée de Seat sur le marché chinois auront sans doute convaincu VW de changer de stratégie. Le groupe envisage désormais de confier la conception de la petite citadine électrique à Volkswagen qui travaille déjà sur l’ID.1.

