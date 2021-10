Walt Disney Animation fête ses 98 ans avec une vidéo événement

Depuis 1923, Walt Disney Animation n’a cessé de faire rêver petits et grands. Avec des projets phares allant de Blanche-Neige en passant par Le Roi Lion, la firme aux grandes oreilles s’est imposée dans le domaine de l’animation. Histoires originales ou adaptations de conte de fées, il y en a toujours eu pour tous les goûts. Dans quelques mois, Encanto sortira dans les salles obscures. Ce sera le 60e long-métrage proposé par le département animation. Cela valait bien d’offrir au public une vidéo pour fêter cet anniversaire en grande pompe.

Encanto : un film anniversaire pour Disney – Crédit : Walt Disney Animation

C’est sur Twitter que ce court hommage en vidéo vient tout juste d’être partagé. « Rejoignez-nous pour notre 60ème film d’animation » peut-on lire dans la légende de cette dernière.

Joyeux anniversaire Walt Disney Animation

Tous les titres phares défilent devant nos yeux. Alice, La Belle au Bois Dormant, Frère des Ours : cette vidéo sent bon la nostalgie pour les fans de la première heure, quel que soit désormais leur âge. Mais il est temps de faire place à un nouveau projet très attendu : Encanto. Le synopsis donne déjà l’eau à la bouche.

« Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler être leur unique espoir » peut-on lire sur le site officiel. Le film sortira le 24 novembre prochain et devrait rencontrer un joli succès pour les fêtes de fin d’année.

Une chose est sûre : la machine créative n’est pas prête de s’arrêter. Gageons que dans 100 ans, Disney fera encore rêver petits et grands aux quatre coins du globe. Et de nombreux projets arrivent sans plus tarder au cinéma comme sur Disney+.

