WandaVision a teasé la sortie du trailer de Spider-Man 3

C’est l’événement du mois pour les amateurs du Marvel Cinematic Universe (MCU). Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home) a dévoilé sa première bande-annonce. L’occasion de découvrir le retour d’antagonistes des précédents films. On parle du Bouffon Vert, de Docteur Octopus, Electro, et peut-être même Daredevil. C’est le développement du multivers qui fait de Spider-Man 3 une énorme attente pour les fans. Un élément déjà teasé dans WandaVision sur Disney+, faisant la part belle à l’illusion. Et selon plusieurs fans, la première série du MCU proposée par le service de streaming a dévoilé un gros indice. Celui de la date de publication du trailer de Spider-Man 3.

Un calendrier avec la date de publication du trailer

Marvel aime placer des petites références dans ses productions. Et certains fans pensent que le studio s’est amusé à cacher la date du trailer de Spider-Man 3 dans la série WandaVision. Une série ayant donné le coup d’envoi de la quatrième phase du MCU. L’intrigue se concentre sur Wanda, jouée par Elizabeth Olsen, et Vision. Plusieurs personnages apparaissent comme Monica Rambeau de Captain Marvel et Darcy Lewis de Thor. D’autres devaient être présents comme Doctor Strange.

Le 22 août, le trailer de Spider-Man 3 a été partiellement dévoilé sur les réseaux sociaux. Une énorme fuite dont on imagine Marvel Studios très mécontent, tant le secret est au cœur du film. Le lendemain, Disney a mis en ligne, officiellement, cette vidéo attendue. Un trailer complet et reçu positivement par les fans. Certains ont même remarqué que cette date est présente dans le premier épisode de WandaVision…

Simple hasard ou indice prémédité ?

Dans le premier épisode de WandaVision, on aperçoit un calendrier avec la date du 23 août marquée d’un cœur. Un premier épisode se déroulant devant un public en studio et parodiant un sitcom des années 50. Si cette marque est censée rappeler à Wanda et Vision leur dîner avec les Hart, il peut également s’agir d’un habile indice.

Gardons en tête qu’il est possible que cette date ne soit qu’un hasard. Mais Marvel Studios étant très control freak et prévoyant ses plans à l’avance, cette théorie peut également être vraie.

