WandaVision : Certains personnage ont droit à des épisodes supplémentaires

De nouveaux épisodes pour WandaVision – Crédit : Marvel Studios

WandaVision est la nouvelle série phare de Disney+, véritable succès à la clé malgré des fans encore retissant. Un programme se déroulant après les événements d’Avengers: Endgame et plongeant dans une petite banlieue américaine mystérieuse, loin de l’approche habituelle du MCU, bien plus sage. Et alors que WandaVision a dévoilé son lien avec Spider-Man, la série livre une jolie révélation. Jimmy Woo, l’un des personnages secondaires, et le S.W.O.R.D. voient des épisodes supplémentaires…

La showrunneuse de WandaVision confirme cette théorie

S.W.O.R.D. reste une entité mystérieuse – Crédit : Marvel Studios

WandaVision a plus d’épisodes, mais seulement visibles par d’autres personnages, à savoir Jimmy Woo et le S.W.O.R.D.. En discussion avec SlashFilm, la showrunneuse de la série, Jan Schaffer, a expliqué qu’il « y a des épisodes supplémentaires. Ils voient des épisodes en plus, oui ».

L’organisation S.W.O.R.D., qui apparaît par intermittence sous forme d’un logo dans WandaVision, serait capable de percevoir plus d’épisodes, ainsi que Jimmy Woo. Mais seulement ces deux-là. Mais ce n’est pas tout puisque Jan Schaffer est revenue sur la signification de S.W.O.R.D.

Dans WandaVision, le sigle signifie Sentient Weapon Observation and Response Division, contre Sentient World Observation and Response Department dans les comics. Un changement qui a une importance particulière, révèle Jan Schaffer, expliquant que « c’est une décision en lien avec une histoire plus large ».

Pour le moment, l’identité réelle de S.W.O.R.D. reste secrète. L’organisation pourrait être l’héritière du S.H.I.E.L.D., désormais craint par les spectateurs depuis les événements du Soldat de l’Hiver. Surtout lorsque l’on sait que son ancien membre, Jimmy Woo, porte une tenue de S.W.O.R.D.

Une théorie veut également que la Sorcière Rouge ait crée un monde parfait pour surmonter la mort de Vision et que tout soit contrôlé par le S.W.O.R.D. pour éviter qu’elle ne dérape. Une autre veut que la femme soit en réalité retenue prisonnière, l’organisation voulant garder sous son emprise ses énormes pouvoirs qui pourraient être mortels dans Doctor Strange 2.

Pour le moment, WandaVision reste une série bien mystérieuse qui s’amuse à brouiller les pistes. Prévue pour être un one shot, le programme devrait répondre à une majorité des questions à la fin de son unique saison.

Crédit : LRM