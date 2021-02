WandaVision devient la série la plus populaire au monde

La première série Marvel de l’année semble avoir convaincu les fans. Selon une étude de Parrot Analytics, une société spécialisée dans l’analyse de la popularité des contenus de divertissement, WandaVision est aujourd’hui le programme le plus populaire au monde.

WandaVision intrigue de plus en plus le public – Crédit : Marvel Entertainment

Le classement de l’agence ne se base pas seulement sur les visionnages comptabilisés sur Disney+. L’analyse prend également en compte les notes accordées par le public sur les divers sites spécialisés, les volumes de téléchargements et de visionnages en streaming illégaux et l’engagement des fans sur les réseaux sociaux.

Épisode après épisode, WandaVision devient un sujet de plus en plus populaire sur Twitter, Facebook, Reddit et autres plateformes. Les fans décortiquent les moindres détails du show, y compris ceux du générique. Mais d’après l’étude, la série a décroché la première place du classement après l’épisode 5 seulement. La série n’aurait en effet commencé à décoller qu’à partir du troisième épisode. À son lancement début janvier, WandaVision n’a pas fait d’étincelles, se plaçant à la 35e place du classement seulement.

WandaVision continue d’attirer de nouveaux fans

L’ascension a donc été fulgurante. Il semble que l’épisode 4, qui a marqué un tournant dans la série avec ses révélations sur la présence de SWORD à l’extérieur de Westview, ait donné un gros coup de boost au succès du show. Il est presque certain que WandaVision va garder sa place de série la plus populaire au monde jusqu’à la fin de la saison. Car tel que le note Parrot Analytics, les séries dont les épisodes sortent chaque semaine ont plus de chance de continuer à attirer les fans. À l’inverse, les programmes dont les saisons entières sortent le même jour sont plus rapidement délaissées par le public.

C’est donc un bon présage pour Marvel, qui a une longue liste de séries Disney+ dans ses cartons. Après WandaVision, les fans pourront enchaîner avec Le Faucon et le Soldat d’Hiver, dont on a découvert une nouvelle bande-annonce le week-end dernier. Cet été sortira également la série animée What if…?. Puis on découvrira en fin d’année Hawkeye et Ms. Marvel.

