WandaVision : Disney+ dévoile une dernière bande-annonce et la durée de la série Marvel

L’excitation est à son comble pour les fans de Marvel. Après de multiples retards de sorties, au cinéma comme à la télévision, le MCU revient enfin sur les écrans. Et ce retour se fera au travers de l’étrange série WandaVision, qui mélange super-héros, voyage dans le temps et sitcom. On découvre cette semaine de nouvelles images de cet ovni Marvel.

Wanda et Vision, un couple très insolite – Crédit : Marvel Entertainment

Après une première bande-annonce surréaliste, Disney+ a continué de dévoiler au compte-gouttes des images de la très attendue série WandaVision. Malgré les trailers et les spots publicitaires, le mystère autour de l’intrigue de ce nouveau show Marvel reste entier. C’est encore une fois le cas dans cette sans doute ultime bande-annonce, qui reprend majoritairement des images déjà diffusées.

On retrouve à nouveau le couple Wanda et Vision traversant les époques dans une ambiance de sitcom. La deuxième partie de la bande-annonce confirme que Wanda semble un peu perdue dans cette réalité. On entend également cette voix off inconnue qui tente de communiquer avec elle. Dans le trailer précédent, celle-ci demandait à Wanda « Qui te fait ça ? ». Ce qui laisse penser que l’héroïne n’a pas ou plus le contrôle de l’univers dans lequel elle évolue. Puis la bande-annonce se termine avec ce qui semble être un flashback faisant référence aux événements du fim Captain America : Le Soldat de l’hiver.

WandaVision sera plus longue que prévue

Marvel a également annoncé la durée totale de la série. WandaVision sera finalement composée de non pas six mais neuf épisodes. Pour l’instant, le show a été annoncé comme une minisérie. Il est donc peu probable qu’il ait une deuxième saison. Mais Disney et Marvel pourraient peut-être changer d’avis. Avec la crise sanitaire qui se prolonge, les studios misent beaucoup sur les séries télévisées. En attendant, rendez-vous le 15 janvier sur Disney+, pour découvrir le premier épisode de WandaVision. La série sera suivie en mars prochain du show Le Faucon et le Soldat de l’hiver, initialement prévu pour août 2020.

