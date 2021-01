WandaVision : Disney dévoile une scène comique inédite de l’étonnante série Marvel

WandaVision débarque sur Disney+ dans une semaine et plus les images se dévoilent, plus le mystère grandit autour de la série. Cette semaine, Marvel confirme que le show sera aussi une comédie.

À l’occasion d’une interview de l’actrice Elizabeth Olsen (Wanda) pour l’émission Jimmy Kimmel Live!, Marvel a offert un extrait inédit de la série WandaVision. Cette scène en noir et blanc digne d’un sitcom des années 50, dévoile l’aspect comique de la série.

Vision réveillé en pleine nuit – Crédit : Marvel Entertainment

On y retrouve Wanda et Vision en train de dormir dans deux lits simples séparés. La jeune femme entend un bruit étrange dehors et décide alors de réveiller son compagnon. Pour cela, Wanda utilise ses pouvoirs. « Wanda, utilises-tu tes pouvoirs pour allumer la lumière ? », lui demande son cher et tendre. Le dialogue de l’insolite couple est un enchaînement de phrases au ton humoristique. « Utilises-tu ta vision nuit, Vision ? », demande notamment Wanda à son compagnon.

Chaque réplique est suivie de rires enregistrés, caractéristiques des séries de type sitcom. Mais la scène se termine par un bruit bien plus menaçant, ressemblant plutôt à un coup de feu. Car on le sait, WandaVision ne sera pas qu’une série Marvel à la sauce sitcom dans laquelle les deux héros coulent des jours heureux. La deuxième bande-annonce de la série a notamment laissé deviner que Wanda (et Vision ?) serait peut-être prise au piège dans cette étrange réalité. Une voix ne cesse en effet de demander à la Sorcière : « Qui te fait ça ? ».

WandaVision : la théorie de la cravate

Le présentateur Jimmy Kimmel fait d’ailleurs une allusion à cette idée en évoquant une théorie reposant sur la cravate portée par Vision. Sur cette dernière, on peut voir une sorte de logo représentant un rectangle avec deux symboles à l’intérieur, et deux symboles à l’extérieur. Certains fans pensent que ce dessin signifie que Wanda et Vision sont coincés à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de cet univers, et ne peuvent ni en sortir ni y entrer. Mais Elizabeth Olsen refuse de commenter l’hypothèse.

La dernière bande-annonce sortie en début de semaine a également montré une nouvelle fois une scène dans laquelle Wanda assiste à l’explosion de la Pierre de l’Esprit. Un détail qui suggère peut-être une référence aux événements du film Captain America : Le Soldat de l’hiver. WandaVision nous réserve donc bien des surprises. Celles-ci commenceront à se dévoiler le 15 janvier sur Disney+.

Source : Jimmy Kimmel Live