WandaVision : Elizabeth Olsen répond aux théories voulant que la Sorcière Rouge soit méchante

C’est le 15 janvier prochain que Disney+ proposera WandaVision à raison d’un épisode par semaine sur neuf annoncés. La première série d’une longue feuille de route pour le MCU (mais aussi Star Wars) qui promet une approche différente des précédentes productions Marvel, malgré énormément d’effets spéciaux. Dans WandaVision, la Sorcière Rouge et Vision se retrouvent plongés dans une banlieue américaine, parodie des vieux sitcoms. Un univers en réalité factice qui interroge énormément les fans. Selon les dernières théories en date, la Sorcière Rouge, interprétée par Elizabeth Olsen, passerait du Côté Obscur de la Force. Ou du moins, une version alternative, d’une autre dimension. Des théories auxquelles son interprète répond, lors d’une interview.

Elizabeth Olsen affirme que la Sorcière Rouge est complètement gentille depuis Avengers : L’Ère d’Ultron

C’est en 2015 que Joss Whedon, également à la tête de Justice League désormais repris par Zack Snyder, réalise Avengers : L’Ère d’Ultron. L’occasion d’introduire, parmi les nouveaux personnages, une certaine Sorcière Rouge incarnée par Elizabeth Olsen. Si à ses débuts, l’héroïne combattait Stark, cette dernière est désormais du côté des Avengers.

Et selon les fans, la Sorcière Rouge pourrait de nouveau tenir le rôle de méchante. Notamment à cause de la réalité altérée de WandaVision, mais également par sa présence dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sans oublier que certains pensent que la présence de multiverses dans Spider-Man 3 en fait la méchante idéale, venue d’une autre dimension. En interview, Elizabeth Olsen réfute ces théories, à demi-mot.

Je veux dire, c’était une menace, c’est de cette façon qu’elle a commencé à avoir de la colère envers Stark et l’a fait savoir, elle débutait en tant que rebelle puis a réalisé que le pouvoir pour lequel elle se battait n’était pas vraiment bon et est devenue ce qu’elle est. Et se battre pour le bien signifie évoluer avec le temps mais, je pense qu’elle a compris que les Avengers sont du côté du bien.

Avec la présence de multiverses, certains tablent donc sur une potentielle Sorcière Rouge méchante, d’une réalité alternative. Pour rappel, Kevin Feige, à la tête du MCU, avait récemment révélé que la plus puissante héroïne de l’univers est Captain Marvel… avant de se raviser et citer le personnage interprété par Elizabeth Olsen !

