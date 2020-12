WandaVision : la série Marvel fera-t-elle référence aux événements de Captain America ?

Après une première bande-annonce surréaliste, la nouvelle série Marvel continue de se dévoiler avec un nouveau trailer diffusé depuis la semaine dernière. Le dernier en date contiendrait-il une référence à Captain America : Le Soldat de l’hiver ?

Wanda de nouveau face à la Pierre de l’Esprit – Crédit : Marvel Entertainment/ Disney+

Sur la toile, les fans de Marvel tentent de trouver des indices sur l’intrigue de WandaVision. Les acteurs Paul Bettany et Elizabeth Olsen ont récemment dévoilé quelques informations sur la série, mais aucune qui ne permette de comprendre vraiment de quoi il sera question. On ignore encore pourquoi la Sorcière rouge se retrouve dans cet étrange décor de sitcom avec son défunt partenaire Vision. Mais le dernier trailer semble enfin contenir un détail plus familier.

Dans l’avant-dernier extrait, on aperçoit la Pierre de l’Esprit exploser face au visage d’une Wanda visiblement bouleversée. Des fans ont remarqué que la Sorcière rouge semblait porter la même tenue que dans la scène post-générique de Captain America : Le Soldat de l’hiver. On la découvrait alors dans prisonnière dans une cellule d’HYDRA, aux côtés de son frère Quicksilver, tous deux créés grâce à la Pierre.

En visionnant le trailer au ralenti, on peut voir clairement le sceptre bleu de la Pierre de l’Esprit exploser. Cette scène rappelle évidemment le film Avengers : Infinity War, dans lequel Wanda détruit la Pierre et tue au passage Vision, afin d’empêcher Thanos de s’en emparer.

Qui contrôle l’univers de WandaVision ?

Quel sera le lien entre la Pierre et l’univers dans lequel se déroule WandaVision ? Le mystère reste entier. Depuis la première bande-annonce, beaucoup ont imaginé que c’est Wanda elle-même, traumatisée par la mort de Vision, qui aurait créé cette réalité alternative dans laquelle le couple se retrouve à vivre une existence tranquille. Mais de nombreux détails mettent en doute cette théorie. Dans le dernier trailer, on entend notamment une voix s’adresser à Wanda et lui dire : « Wanda. M’entends-tu ? Qui te fait ça ? ». Ce qui suggère que la Sorcière rouge ne serait en fait pas la chef d’orchestre de cette dimension alternative.

Il faudra patienter encore quelques semaines pour découvrir qui se cache derrière cette étrange réalité. WandaWision sera diffusé à partir du 15 janvier prochain sur Disney+.

Source : ComicBook