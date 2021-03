WandaVision : les showrunners révèlent les conséquences de la pandémie sur la série

Dans une interview accordée à ComicBook.com, le réalisateur de WandaVision Matt Shakman et son scénariste Jac Schaeffer racontent comment la crise sanitaire a perturbé le tournage de la série. Celui-ci a en effet été interrompu avant la fin, ce qui a eu quelques conséquences sur le final du show.

Wanda face à Agatha Harkness dans le final de WandaVision – Crédit : Marvel Entertainment

Les deux premiers tiers de WandaVision ont été tournés à Atlanta avant les premières mesures de confinement. Les scénaristes avaient déjà écrit la fin de la série, mais cette pause inattendue leur a fait apporter quelques changements à certaines scènes de l’épilogue. « À cause du retard, il y a eu beaucoup de réglage à faire avec la logique du final. », explique Jac Schaeffer.

Des scènes d’action du final de WandaVision modifiées

Finalement, il n’y a pas eu de changement majeur en ce qui concerne l’intrigue principale de WandaVision, mais quelques détails ont été modifiés. C’est le cas notamment de la scène dans laquelle Wanda commence à étrangler les habitants de Westview après qu’Agnes les aient libérés de son emprise. Initialement, les résidents devaient attaquer Wanda à la manière de zombies. Une idée difficile à concrétiser en pleine pandémie. Cette attaque a donc finalement été tournée de manière à respecter la distanciation sociale. C’est pourquoi les habitants s’en prennent à Wanda verbalement seulement, sans l’affronter physiquement.

Ce sont donc les séquences d’action, et non le récit en lui-même ou les moments d’émotion qui ont connu le plus de changements, expliquent les scénaristes. La scène des adieux entre Wanda et Vision a d’ailleurs été tournée avant le début du confinement, et a été conservée telle quelle.

La diffusion de WandaVision a également été légèrement perturbée, puisque la série devait sortir initialement en décembre 2020. Mais surtout, elle devait être la troisième production de la phase 4 du MCU, et non la première. Avant elle, devaient sortir le film Black Widow, finalement repoussé à fin avril 2021, ainsi que la série Le Faucon et le Soldat d’hiver, qu’on découvrira à partir de la semaine prochaine sur Disney+.

Source : ComicBook.com