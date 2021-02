WandaVision : Marvel n’a pas prévu de saison 2 pour la série Disney+

Le grand patron des Marvel Studios s’est prononcé sur l’avenir sur le sitcom WandaVision, et ses propos risquent de faire des déçus parmi les fans. Kevin Feige a en effet déclaré qu’une saison 2 n’était pas au programme, à moins que…

WandaVision n’aura-t-elle qu’une saison ? – Crédit : Marvel Entertainment

Chez Marvel, tout est possible. Et Feige n’a donc pas complètement fermé la porte à une suite. « Je suis chez Marvel depuis trop longtemps pour dire un « non » définitif à quoi que ce soit en ce qui concerne une deuxième saison de WandaVision. », a-t-il quand même précisé dans une interview accordée à Deadline. Les espoirs de retourner dans l’univers étrange de Westview ne semblent donc pas perdus.

Mais pour l’instant, les studios doivent se concentrer sur les autres productions à venir du MCU. Et l’emploi du temps est bien chargé. Kevin Feige a confirmé que le tournage de la série Ms. Marvel était en cours. Marvel lancera ensuite la production de She Hulk, puis de Moon Knight, qui sortira en 2022.

Côté cinéma, le tournage de Doctor Strange 2 bat son plein. On y retrouvera d’ailleurs l’héroïne de WandaVision Scarlet Witch. Le film est réalisé par l’auteur de la première trilogie Spider-Man Sam Raimi. Ce dernier retrouve à cette occasion le compositeur Danny Elfman qui signera la musique de cette suite tant attendue.

Des crossovers entre les séries et les films de la phase 4

Kevin Feige a également évoqué les liens qui existeront entre toutes les productions Marvel à venir. Il confirme que la phase 4 du MCU sera remplie de crossovers. Certaines intrigues pourront notamment débuter dans une série, se poursuivre dans un film, puis se retrouver dans une saison 2 du show. « Cela variera en fonction de l’histoire », explique le producteur.

La suite de la phase 4 du MCU débarque dans moins d’un mois sur Disney+ avec la série Le Faucon et le Soldat d’Hiver. Avant cela, les fans pourront découvrir Marvel ASSEMBLED, un docu-série sur le making of des productions du MCU. Le premier épisode diffusé le 5 mars prochain sera consacré aux coulisses de WandaVision.

Source : ComicBook.com