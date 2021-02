WandaVision : où est passé l’apiculteur de l’épisode 2 ?

Un étrange personnage habillé en tenue d’apiculteur avait fait irruption dans le quotidien tranquille de Wanda et Vision. Dans l’épisode 2, celui-ci réveille le couple en pleine nuit. Sur sa combinaison, on peut voir le logo de l’organisation SWORD. Perturbée par cette apparition, Wanda décide alors de remonter le temps afin de l’éliminer de sa parfaite petite réalité.

Mais qu’est vraiment devenu l’homme en tenue d’apiculteur ? Depuis la diffusion de l’épisode 4 de WandaVision, qui marque un gros virage dans la série, on sait que ce personnage n’est autre qu’un agent du SWORD qui a tenté d’infiltrer Westview. Depuis sa sortie des égouts, l’apiculteur n’est pas réapparu. Or grâce à l’histoire de Monica Rambeau, on comprend que les personnes du monde réel qui entrent dans Westview se transforment en résidents de la ville et oublient leurs souvenirs extérieurs.

C’est ainsi que Monica est devenue Géraldine. Mais lorsque celle-ci a commencé à se souvenir de détails du passé, Wanda l’a immédiatement éjectée hors de sa petite bulle. A-t-elle réservé le même sort à l’apiculteur ? Dans l’épisode 2 du show Disney+, on voit la Sorcière rouge remonter le temps, et non expulser l’intrus. Pourtant, Wanda semble bien avoir reconnu qu’il s’agit d’un agent infiltré et ne devrait donc pas tolérer sa présence.

Wanda a-t-elle tué l’agent du SWORD ?

Si elle ne l’a pas renvoyé hors de Westview, et que le personnage n’est pas réapparu sous les traits d’un résident, il ne reste peut-être qu’une seule possibilité. Wanda a pu tout simplement tuer l’intrus. Ou bien ce dernier est devenu un simple apiculteur et n’a donc pas eu l’occasion de revenir dans le quotidien du couple. Avant de mettre les pieds à Westview, l’agent du SWORD portait en effet une tenue différente. C’est donc Wanda qui a transformé ses vêtements en combinaison d’apiculteur, signe que la Sorcière rouge a déjà manipulé l’individu pour le faire entrer plus en douceur dans son univers édulcoré.

S’il est encore vivant, le personnage pourrait comme Monica Rambeau bientôt se souvenir de choses du monde extérieur. Wanda pourrait alors prendre une décision plus radicale pour se débarrasser définitivement de cet indésirable apiculteur.

