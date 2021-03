WandaVision : un fan créé des comics vintage inspirés de la série Marvel

Sur son compte Instagram (que vous pouvez visiter ici), l’artiste russe Vadim Dvoeglazov, connu sous le pseudonyme dvglzv, a publié des couvertures de faux comics WandaVision aux allures vintage. Chaque couverture s’inspire d’un épisode de la série, reprenant le style de l’époque et des moments clés de l’intrigue.

Couverture du numéro 2 des faux comics WandaVision – Crédit : dvglzv

Les deux premières couvertures sont donc en noir et blanc, avec toutefois l’intrusion du drone rouge de SWORD sur la seconde. La troisième montre Wanda enceinte et le visage surpris de Vision. La quatrième couverture reprend la scène finale de l’épisode dans laquelle on découvre un Vision mort avec la Pierre de l’Esprit arraché de sa tête. Un moment qui a laissé penser un instant que la série allait basculer dans l’horreur.

Couverture du numéro 4 des faux comics WandaVision – Crédit : dvglzv

C’est ensuite l’arrivée de Pietro qui fait la couverture du quatrième numéro. Puis la soirée d’Halloween, lors de laquelle Vision se demande ce qu’il se trame à Westview. La sixième couverture est bien sûr dédiée à la révélation au sujet d’Agnes, alias Agatha Harkness. Le dernier numéro montre le plan de la maison de Wanda et Vision. dvglzv n’a pas encore publié la neuvième couverture, mais cela ne devrait pas tarder.

Des comics vintage de Justice League et The Mandalorian

Sur son compte Instagram, on découvre également des couvertures de comics vintage inspirées du Justice League de Zack Snyder. dvglzv a aussi publié il y a quelques semaines d’incroyables couvertures correspondant aux épisodes de la série Star Wars The Mandalorian. En remontant un peu plus loin, on trouve aussi un comics sur le film Joker avec Joaquin Phoenix.

WandaVision s’est conclue la semaine dernière. À priori, la série n’aura pas de saison 2, mais elle pourrait avoir des liens avec le film Doctor Strange in the multiverse of madness. Certains fans pensent même que la scène post-générique de l’épisode final servira de base à l’intrigue du film Marvel. Pour vérifier cette théorie, il faudra cependant attendre 2022. La semaine prochaine, c’est la série Falcon et le Soldat de l’hiver qui prend le relais sur Disney+.

