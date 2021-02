WandaVision : Wanda va-t-elle donner des naissances à des mutants ?

Wanda pourrait-elle faire émerger le gène mutant à l’échelle de la planète ? Plusieurs indices, dans la série et les comics, pourraient bien le confirmer.

WandaVision s’inspire en partie du scénario des comics House of M, publiés en 2005. Bien que certains aspects de l’histoire soient très différents, il est fort possible que les actions de la Sorcière Rouge dans ces numéros aient un lien avec la suite de la série Disney+.

Les pouvoirs de Wanda grandissent épisode après épisode – Crédit : Marvel Entertainment

Dans House of M, Wanda, victime d’un traumatisme, perd la tête et plonge le monde entier dans une réalité alternative dans laquelle les mutants dominent. À la fin, la Sorcière Rouge annule cet univers et la situation redevient normale, ce qui fait disparaître au passage la plupart des mutants. Ces derniers ne meurent pas, mais redeviennent tout simplement humains, sans pouvoir. Le gène mutant est néanmoins toujours présent en eux.

Dans le dernier épisode de WandaVision, Darcy découvre que des radiations micro-ondes cosmiques de fond, les fameux CMBR, émanent de Westview. Ces ondes sont donc produites par Wanda elle-même. Cette révélation de l’épisode est intéressante, car ces radiations sont à l’origine des pouvoirs de plusieurs personnages dans les comics Marvel, notamment de Monica Rambeau, qui est présente dans WandaVision. Ils donnent également leurs pouvoirs aux Quatre Fantastiques, qui rappelons-le, feront bientôt leur arrivée dans le MCU.

Wanda va-t-elle réveiller les mutants ?

Tous ces détails, ainsi que l’augmentation des pouvoirs de Wanda, pourraient laisser penser que la bulle de Westview ne pourrait être qu’un début. Chaque intrusion du SWORD dans son quotidien plonge la Sorcière Rouge dans une grande colère. Wanda semble prête à tout pour oublier la mort de Vision et pour continuer à vivre cette vie de couple ordinaire. Si la menace du SWORD devient trop grande, la réaction de la jeune femme pourrait prendre une ampleur à la hauteur de sa frustration. En pus de Vision, Wanda a désormais deux enfants à protéger, ce qui risque de lui donner encore plus de motivation à lutter contre le monde réel. Wanda pourrait alors décider de plonger la Terre entière dans sa réalité alternative, réveillant ainsi les gènes mutants endormis d’une partie de la population. Et donnant naissance au passage aux Quatre Fantastiques.

Ce scénario serait un bon moyen pour Marvel d’introduire plusieurs nouveaux personnages du MCU. Il s’agit cependant d’une simple théorie. Étant donné la quantité d’easter eggs déjà présents dans la série, les spéculations sont nombreuses. Certains fans imaginent même que la série pourrait basculer dans l’horreur. Peut-être l’une de ces théories se confirmera dans l’épisode de demain…

