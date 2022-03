Warner repousse les sorties des films DC de 2022, The Flash et Aquaman 2 sont reportés à 2023

La Warner a annoncé de nombreux retards pour ses films DC de 2022. Certains sont retardés de seulement quelques semaines tandis que d’autres sont repoussés à l’année prochaine. C’est le cas de The Flash et Aquaman 2 qui sont reportés à 2023.

Warner Bros. revoit son calendrier des sorties des films DC qui étaient attendus pour 2022. Personne ne s’y attendait, surtout après le succès rencontré par The Batman de Matt Reeves au box-office mondial. La Warner a annoncé plusieurs retards pour ses films de super-héros.

Certains films sont retardés de seulement quelques semaines tandis que d’autres sont repoussés à l’année prochaine. Les plus gros retards concernent The Flash et Aquaman 2 qui arriveront dans les salles obscures en 2023.

The Flash est retardé de 7 mois, Aquaman 2 de 3 mois, voici les nouvelles sorties des films DC

Au lieu de sortir le 2 novembre 2022, The Flash avec Ben Affleck qui enfilera le costume de Batman pour la dernière fois est repoussé au 21 juin 2023. C’est le plus gros retard de la Warner, mais celle-ci n’a donné aucune explication pour le moment.

Aquaman 2 avec Jason Momoa qui sera un film plus mature que le premier devait sortir le 14 décembre 2022, mais il faudra finalement patienter jusqu’au 15 mars 2023. Malgré un ton plus sérieux, le réalisateur James Wan a promis qu’Aquaman 2 sera « toujours aussi drôle ».

Black Adam avec Dwayne Johnson dans le rôle de l’anti-héros et Pierce Brosnan dans celui de Dr Fate qui est le plus puissant personnage des DC Comics est aussi retardé. Le film sortira dans les salles françaises le 19 octobre 2022 au lieu du 27 juillet 2022.

Le film d’animation Krypto Super-Chien prendra la place de Black Adam le 27 juillet 2022 alors qu’il était attendu pour le mois de mai. D’ailleurs, l’acteur Keanu Reeves endossera pour la première fois de sa carrière la cape de Batman dans ce film mignon. On retrouvera aussi Dwayne Johnson qui prête sa voix à Krypto, le fidèle chien de Superman.

Enfin, la seule bonne nouvelle concerne Shazam! Fury of the Gods, la suite de Shazam! (2019) avec Zachary Levi qui reprendra son rôle de super-héros. Shazam! Fury of the Gods est effectivement le seul film DC à être avancé cette année. Il arrivera au cinéma le 14 décembre 2022 au lieu du 31 mai 2023.

