Watch Dogs Legion gratuit jusqu’à dimanche !

Six mois après sa sortie Ubisoft propose de tester gratuitement leur dernier hit : Watch Dogs Legion. En effet depuis hier 16h30 jusqu’à dimanche 15h, vous pourrez explorer une petite partie du Londres dystopique de ce dernier Watch Dogs. Vous pourrez en profiter sur n’importe quelle plateforme tout le weekend. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site officiel d’Ubisoft et choisissiez la plateforme pour laquelle vous voulez le télécharger (PC, Xbox ou Playstation).

Watch Dogs à -50% par la suite

Vous aurez accès à la campagne solo, dans laquelle vous pourrez explorer quatre des huit quartiers disponibles, dont La cité de Londres et Lambeth. Vous pourrez profiter du scénario du jeu jusqu’à la mission de Skye Larsen, de quoi vous occupez tout le weekend. Votre progression sera conservée si vous achetez le jeu par la suite. Vous aurez également accès à toutes les activités en monde ouvert, comme tirer des fléchettes dans le pub du coin ou combattre à mains nues.

Vous pourrez également profiter du mode multijoueur et faire équipe avec vos amis pour reprendre le contrôle de Londres. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, en plus de ce weekend d’essai Watch Dogs Legion restera à -50% pendant encore quelque temps, une occasion à ne pas rater d’autant plus qu’Ubisoft a annoncé de nouveaux contenus prochainement.

A lire aussi : Watch Dogs Legion : comparaison des graphismes entre la Xbox Series X et un PC avec une RTX 3080