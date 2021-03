Watch Dogs Legion : jouez gratuitement du 25 au 28 mars sur PC et consoles

Week-end d’essai gratuit de Watch Dogs : Legion – Crédit : Ubisoft

Si vous ne saviez pas encore à quoi jouer ce week-end, c’est l’occasion idéale de tester Watch Dogs : Legion. Ubisoft organise un week-end d’essai gratuit de Watch Dogs : Legion du 25 au 28 mars. Sorti depuis le 29 octobre dernier, le jeu d’action et d’infiltration en monde ouvert est le dernier opus en date de la série. D’ailleurs, nous avions comparé ses performances sur les GeForce RTX 3080, RTX 3070 et RTX 20 Series à son lancement.

Essayez gratuitement Watch Dogs : Legion et profitez de 50 % de réduction

Attention, ne confondez pas cette offre avec celle de PlayStation et les 10 jeux gratuitement offerts que vous pouvez indéfiniment garder. Vous ne pourrez pas récupérer Watch Dogs : Legion dans votre bibliothèque à vie, mais vous pourrez profiter du week-end pour y jouer. S’il vous plaît et que vous souhaitez continuer l’aventure, le jeu sera à 50 % de réduction. Vous pourrez évidemment transférer la sauvegarde dans ce cas.

Le week-end d’essai gratuit de Watch Dogs : Legion sera disponible sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S et Xbox One. Pour les joueurs consoles, le week-end d’essai ne pouvait pas tomber à un moment plus opportun. En effet, le mode multijoueur est arrivé depuis le 9 mars sur les consoles. Néanmoins, le mode multijoueur sur PC a été repoussé indéfiniment en raison de bugs causés par certaines cartes graphiques. Les joueurs PC devront donc se contenter de l’aventure solo, mais c’est déjà mieux que rien.

De plus, il faut aussi préciser que vous ne pourrez pas simplement terminer le jeu du 25 au 28 mars. Ubisoft a confirmé que seuls « quatre des huit arrondissements, dont la ville de Londres et Lambeth » seront accessibles. En ce qui concerne le scénario, vous ne pourrez pas progresser au-delà de la mission « Skye Larsen ». Le mode Tactical Ops récemment lancé ne fera pas non plus partie de l’essai gratuit. Vous aurez tout de même accès à toutes les activités du monde ouvert.

Source : Screen Rant