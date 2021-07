Waterworld: la série sur le film culte avec Kevin Costner est en cours de préparation

Le film Waterworld, sorti en 1995 va être adapté en série. Les producteur et directeur John Davis et Dan Trachtenberg annoncent que cette série sera la continuité du film culte, 20 ans après l’histoire originale. La série est déjà en cours de préparation.

Le film culte Waterworld, sorti en 1995, était le film le plus coûteux jusqu’à lors. Waterworld est une dystopie dans laquelle la Terre est totalement recouverte d’eau suite à la fonte des glaces, causée par le réchauffement climatique. L’humanité survit sur des atolls artificiels. Le Marin, un mutant mi-humain, mi-poisson se met à la recherche de Dryland, l’unique terre encore émergée. Pour cette quête, une jeune femme et une petite fille l’accompagnent. Pendant leurs aventures, ils font face aux Smokers, un gang de pirates impitoyables. Même si le film n’avait pas rencontré le succès escompté à sa sortie, l’univers de Waterworld a fasciné. Nintendo avait sorti un jeu vidéo en même que le film, et une attraction Waterworld existe dans les Universal Studios d’Hollywood et du Japon. Cependant, il n’y avait pas encore de série sur cet univers.

La série Waterworld, adaptation du film, est en cours de préparation – Crédits : Universal Pictures

La série sera la continuité du film, 20 ans après

John Davis et Dan Trachtenberg expliquent que la série sera la continuité du film de 1995. Il y aura bien sûr des changements pour mettre la série au goût du jour, puisque le film est sorti il y a plus de 20 ans maintenant. Ils vont notamment retravailler les personnages. Le sujet de la fonte des glaces lui est plus que jamais d’actualité. La fabrication des décors a commencé, et ils seront assemblés à Universal Television. L’approche de la série reste à définir. Le scénariste devrait commencer à travailler sur le projet prochainement.

Les producteurs ont laissé entendre que la continuité de la série prendrait place « 20 ans après », mais pour l’heure il est difficile de dire si l’on retrouvera Kevin Costner et le casting original dans la série. L’adaptation du film en série va-t-elle suivre le chemin de celle du Seigneur des Anneaux, avec un budget supérieur que celui du film original?

Source: ComicBook