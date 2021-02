Wear OS : Google va faire revenir la fonctionnalité « OK Google » sur les montres connectées

D’après 9to5Google, une fonctionnalité phare de Google ne fonctionnerait plus sur Wear OS depuis maintenant plusieurs mois. Il s’agit de Google Assistant, qui peut être invoqué en disant « OK Google ».

Selon un fil de discussion sur l’Issue Tracker de Google. Google a répondu qu’il était « conscient des problèmes rencontrés par certains utilisateurs ». Google a également indiqué qu’il allait « les résoudre et améliorer l’expérience globale » avec ses partenaires OEM.

La fonctionnalité « OK Google » semble ne plus fonctionner depuis plusieurs mois maintenant. Sur les forums de Google, on constate que des utilisateurs se plaignent de dysfonctionnements de Google Assistant depuis le mois de juin 2020. Jusqu’à présent, la société américaine n’avait pas pris la peine de s’attaquer au problème.

L’utilisation du mot-clé « OK Google » devrait permettre d’invoquer l’assistant Google sur une smartwatch Wear OS lorsque l’écran est actif. Cependant, bien que la fonction soit activée dans les paramètres de l’assistant, celui-ci ne réagit pas. Néanmoins, les utilisateurs ont toujours la possibilité de déclencher Google Assistant manuellement depuis leur montre, mais naviguer dans les menus ou appuyer longuement sur la couronne peut ne pas être pratique dans toutes les situations.

Google travaille activement à résoudre le problème

D’après une déclaration à The Verge, Google est conscient des problèmes et travaille actuellement à les résoudre. Il aura fallu attendre plusieurs mois pour que Google s’attaque à la résolution de ce bug, ce qui démontre bien à quel point Google délaisse son système d’exploitation pour les montres connectées.

À cause de l’état actuel du système d’exploitation, on sait que la OnePlus Watch pourrait se passer de Wear OS. Cependant, d’autres montres comme les prochaines Galaxy Watch pourraient, elles, retourner sur Wear OS, notamment à cause du manque d’applications sur Tizen OS.

Google ne précise pas combien de temps il faudra pour régler le problème, mais il faut on peut imaginer que le géant américain se concentre actuellement dessus. Si le système d’exploitation Wear n’est pas au cœur de la stratégie de Google, Google Assistant semble l’être. Il est donc indispensable pour la société de corriger un tel dysfonctionnement et de déployer une mise à jour rapidement.

