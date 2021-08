What if… ? : la bande-annonce du premier épisode montre Peggy Carter en action

Dans ce premier épisode de la série What if… ?, la belle Peggy Carter découvrira l’étendue de ses pouvoirs alors qu’elle part pour sa première mission.

Le MCU revient sur le devant de la scène avec la sortie de la série animée What if… ?. Après le succès rencontré par Loki et WandaVision, Marvel compte bien encore une fois s’offrir un carton d’audience. Premier projet animé dans ce format, la sérié mettra en scène les héros du MCU dans des chronologies alternatives. Pour son premier épisode, What if… ? se concentrera sur Peggy Carter en répondant à la question: que se serait-il passé si la jeune femme avait ingéré le sérum de super-soldat à la place de Steeve Rogers ?

Peggy Carter dévoile ses pouvoirs – Crédit : Marvel Studios

Pour l’occasion, Marvel vient de dévoiler un court trailer montrant l’héroïne en pleine action. Peggy s’apprête à relever sa première mission, découvrant au passage l’étendue de ses nouveaux pouvoirs.

What if… ? : un premier épisode palpitant

La série semble déjà tenir ses promesses. Graphisme léché, dialogues percutants : tout y est pour s’assurer un succès populaire. Dans ce premier extrait, Peggy semble parfaitement à l’aise avec ses nouvelles capacités. En un rien de temps, la jeune femme semble venir à bout de ses ennemis avec une facilité déconcertante.

Contrairement à ce qui avait été annoncé, les arcs narratifs développés par la série seront finalement connectés directement au MCU. Ainsi, Feige espère développer à l’avenir de nombreux formats directement liés aux événements mis en scène dans ce nouveau programme. De nombreux projets, version live-action, pourraient ainsi être confirmés rapidement, en cas de succès. Reste à savoir comment le studio s’en sortira pour tenir la cadence, avec un planning déjà à flux tendu pour les deux prochaines années.

Une rumeur impliquerait déjà cette version variante de Peggy dans un futur proche. En effet, il se murmure que cette « version » du personnage pourrait jouer un rôle prépondérant dans le prochain Doctor Strange. Info ou simple rumeur, Marvel n’a pour l’heure pas commenté cette annonce. Le public attend désormais de découvrir What if… ? qui malgré son marketing un poil agressif, laisse présager une série digne de ce nom !

Crédit : Screenrant