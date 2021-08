What if… ? : les premières critiques sont tombées et elles sont bonnes

Après de longs mois d’attente, la série What if… ? s’apprête enfin à débarquer sur Disney + le 9 août prochain. L’enjeu est de taille pour Marvel, qui compte bien développer par la suite ses formats animés. Pour l’occasion, le studio a d’ailleurs annoncé la création d’une nouvelle branche entièrement dédiée à ce type de programme. Certains Youtubeurs ont déjà pu visionner les premiers épisodes, et leur avis est unanime. What if … ? semble tenir ses promesses et devrait largement séduire le public mais surtout les fans du genre.

What if… ? s’apprête à cartonner auprès du public – Crédit : Marvel Studios

En reprenant des éléments majeurs des histoires Marvel, la série s’amuse à poser des hypothèses pour savoir ce qu’il aurait pu se passer en changeant le cours de certains arcs narratifs. Ainsi, nous pourrons découvrir comment les choses auraient pu évoluer si des zombies avaient subitement envahi le MCU.

What if… ? : un carton quasi assuré pour Marvel

L’excitation semble de mise pour l’arrivée du programme. Et ce ne sont pas les premiers spectateurs triés sur le volet qui affirmeront le contraire. En effet, les premiers retours sont aussi enthousiastes qu’unanimes. Si on en croit les tweets partagés par de nombreux influenceurs, What if … ? tient toutes ses promesses, s’offrant au passage une réalisation ultra léchée et un scénario à la hauteur. Pour Davis, les épisodes 2 et 3 sont sans doute les plus aboutis. Si le second brille par son côté « super divertissant », le troisième est « aussi sombre que surprenant ».

De son coté, Kate Sanchez, rédactrice pour But Why Tho parle d’un « mélange étonnant entre le MCU et la Twilight Zone ». Grace Randolph, de la chaîne Beyond The Trailer est sous le charme de Captain Carter et Star-Lord T’Challa. Enfin Tessa Smith, critique pour le redouté site Rotten Tomatoes parle d’une « série incroyable ». De l’avis général donc, Marvel livre là un projet ultra ambitieux, déroutant et totalement inédit, au milieu de ses nombreuses propositions cinématographiques habituelles.

Les choses semblent donc bien engagées pour What if … ?. Marvel semble déjà plancher sur une seconde saison. Le public devrait donc être au rendez-vous dès la semaine prochaine. Si le succès populaire confirme les critiques professionnelles, ce nouveau projet pourrait bien tout rafler sur son passage.

Source : Tomsguide.com