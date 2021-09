What if… ? : Un fan imagine une version live-action d’un Thanos zombifié

Thanos, version zombie, se concrétise. Du moins grâce à ce sublime travail imaginé par un fan du genre. Grâce à la série What if… ?, le titan connaît de nouvelles aventures dans une chronologie parallèle (et animée). Un des derniers épisodes à d’ailleurs imaginé les ravages causés par un virus, transformant de nombreux héros du MCU en zombies assoiffés de sang. Et Thanos apparaît également dans cette mouture. Il n’en fallait pas davantage pour qu’un fan imagine maintenant sa version « live-action ».

Thanos, version zombie live-action – Crédit : Instagram / @elilusionista.cl

Depuis la sortie de la série, Marvel semble annoncer des retombées directes dans des films avec de vrais acteurs. Alors de là à voir apparaître un version live de Thanos façon zombie, il n y a qu’un pas. Ce fan l’a bien compris, et prend les devants avec cette belle création.

Une version plus vraie que nature de Thanos en zombie

Il s’appelle César Castillo Marquez. C’est un fan de la première heure. Le jeune homme vient de dévoiler sur les réseaux sociaux son fan-art, aussi monstrueux qu’impressionnant. Sur ce dessin, Thanos semble fidèle à sa dernière représentation dans Infinity War. Il porte les fameuses « infinity stones » et semble prêt à tout ravager sur son passage. En devenant un zombie, Thanos pourrait devenir plus puissant encore qu’il ne l’est déjà. Mais étant donné l’horreur qu’inspire le personnage, nul doute qu’un film le mettant en scène pourrait être interdit aux jeunes spectateurs.

Reste à savoir si un tel projet est envisagé pour Thanos. L’épisode spécial zombies a rencontré un énorme succès auprès du public. Marvel pourrait donc rapidement franchir le cap. D’autant plus que l’horreur semble intéresser le studio. En effet, le prochain Doctor Strange promet de faire froid dans le dos avec des scènes haletantes. Alors pourquoi ne pas aller plus loin encore dans l’exploration du genre ? Les fans y semblent, pour leur part, plutôt favorables.

Il faudra sûrement être patient, le planning Marvel étant déjà surchargé de projets pour les mois à venir. Mais ce fan art nous donne furieusement envie de voir un tel projet se concrétiser.

