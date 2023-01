WhatsApp : il va enfin être possible d’envoyer des images en bonne qualité

WhatsApp est en train de travailler sur une fonctionnalité qui vous permettra d’une part de choisir la qualité de vos photos envoyées et d’autre part, de les envoyer en qualité d’origine. Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui n’appréciaient pas l’envoi de photos trop compressées.

WhatsApp (image libre)

WhatsApp vient de déployer une nouvelle mise à jour via le programme bêta de Google Play, portant la version à 2.23.2.11. Quoi de neuf dans cette mise à jour ? WhatsApp travaille — enfin — sur l’envoi de photos dans leur qualité d’origine.

Envoyer une image de bonne qualité sur WhatsApp sera bientôt possible

C’est l’un des plus gros problèmes de WhatsApp : il n’est à ce jour toujours pas possible d’envoyer des images dans leur qualité d’origine. On se retrouve ainsi et souvent avec des images très compressées. Décevant lorsqu’il s’agit d’envoyer des photos de vacances, de belles photos prises avec un reflex numérique ou d’un bien à vendre, par exemple.

Un souci frustrant que le groupe Facebook compte bien régler dans une future mise à jour. La bêta 2.21.15.7 offre déjà une option qui permet de choisir la qualité pour les photos que vous envoyez entre automatique, meilleure qualité et économiseur de données. Mais la plus récente propose désormais une option pour les envoyer en qualité d’origine, ce qui va tout changer.

À lire : WhatsApp : une fonctionnalité très attendue arrive enfin

En effet, malgré nos essais, la bêta 2.21.15.7 et le fait de pouvoir choisir l’envoi d’image en « meilleure qualité » n’était pas suffisant. L’image restait légèrement compressée, sauf que dans certains cas, il peut être très utile d’envoyer l’image en qualité d’origine, sans aucune compression.

La possibilité d’envoyer des photos avec leur qualité d’origine sur WhatsApp est en cours de développement et sa sortie est prévue pour une future mise à jour de l’application. Il ne reste donc plus trop longtemps à attendre.

Pour information, WhatsApp vient aussi de déployer une nouvelle fonctionnalité qui vous permet aussi de discuter avec vous-même. Pratique pour prendre des notes et écrire des rappels.