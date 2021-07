WhatsApp : les messages éphémères arrivent enfin sur iOS

Après avoir lancé la fonctionnalité sur Android le mois dernier, Facebook déploie désormais les médias et les messages autodestructibles de WhatsApp sur iOS via une nouvelle version bêta, selon le site d’information WhatsApp WABetaInfo.

Comme le rapporte WABetaInfo, WhatsApp a publié vendredi la fonction « View Once » pour les utilisateurs d’iOS peu après l’avoir déployée pour les utilisateurs d’Android à la fin du mois de juin.

Le logo de l’application WhatsApp – Crédit : Mika Baumeister / Unsplash

WhatsApp travaille sur les messages éphémères depuis le mois de mars dernier, mais n’avait déployé la fonctionnalité sur Android que le mois dernier. Elle permet aux utilisateurs d’envoyer des photos et des vidéos qui disparaîtront des chats WhatsApp après avoir été visionnées une fois.

Elle semble très similaire à la fonction de messages éphémères proposée sur Instagram et Facebook Messenger, bien qu’Instagram permette aux expéditeurs de laisser les destinataires visualiser le contenu une fois de plus avant qu’il ne disparaisse. Introduit il y a plusieurs années par Snapchat, cette méthode de communication semble tout particulièrement plaire aux jeunes.

Les messages éphémères sont disponibles en bêta sur iOS

La fonctionnalité de messages qui s’autodétruisent est désormais disponible dans la version bêta 2.21.140.9 de WhatsApp sur iOS. Cette fonctionnalité ne fonctionne pas comme le font déjà celles de ses concurrents. En effet, contrairement à Snapchat, WhatsApp ne dira pas à l’expéditeur si le destinataire a fait une capture d’écran.

Les utilisateurs qui se sont inscrits à la bêta de WhatsApp sur iOS devraient commencer à voir la fonctionnalité. Elle prendra la forme d’un nouveau bouton ajouté à la barre de chat. Une fois activé, ce bouton permet aux messages envoyés d’être étiquetés sous le nouveau mode. Le destinataire n’aura qu’une seule chance de le consulter avant qu’il ne soit supprimé. De plus, l’expéditeur sera informé que le destinataire l’a bien reçu et ouvert.

Outre le mode « View Once », la version bêta bénéficie également d’une refonte des notifications dans l’application. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de voir plus de détails sur les messages dans le panneau de notification. Les notifications afficheront désormais des autocollants, des GIF, des vidéos et des images. Dernièrement, le service de messagerie de Facebook avait également introduit une fonctionnalité permettant d’accélérer la lecture des messages vocaux.

Source : WABetaInfo