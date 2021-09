WhatsApp va cesser de fonctionner sur certains smartphones

WhatsApp, comptant près de deux milliards d’utilisateurs, ne prendra bientôt plus en charge les versions les plus anciennes d’IOS et Android. Cependant, peu de modèles devraient être concernés par la mauvaise nouvelle…

Dès le 1er novembre, la célèbre plateforme rachetée par Facebook en 2014 ne fonctionnera plus sur certains smartphones. Sont en effet concernées les versions inferieures à Android 4.1, iOS 10 ou KaiOS 2.5.1. Celles-ci, bien que relativement anciennes, équipent toujours un certain nombre de téléphones.

WhatsApp – Crédit : commons.wikimedia.com

Les utilisateurs concernés devront alors se tourner vers la concurrence, ou bien remplacer tout simplement leur appareil. Il existe d’ailleurs de nombreuses alternatives à WhatsApp, comme Telegram ou encore Wechat. Autre bonne nouvelle, WhatsApp offre la possibilité de sauvegarder l’intégralité des conversations. Dans un futur proche, il sera même possible de transférer ces données entre iOS et Android, et ce dans les deux sens.

WhatsApp : le changement impactera principalement les pays pauvres

Malheureusement, cette annonce devrait encore renforcer les inégalités entre pays pauvres et pays développés. En occident les consommateurs ont les moyens de changer régulièrement de téléphone, et le font en moyenne tous les trois ans. Ce n’est pas le cas de la plupart des pays Africains, sud-américains ou encore de l’Inde. Tandis que les pays occidentaux, la Russie et la Chine ne devraient être que très peu touchés, la majorité des pays pauvres risqueront de sentir passer la pilule…

Liste des appareils concernés à compter du 1er novembre :

Samsung : Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core et Galaxy Ace 2

Huawei : Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S et Ascend D2

Apple : iPhone SE, 6s et 6s Plus

ZTE : ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 et Memo

Sony : Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L et Xperia Arc S

LG : LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, et Optimus F3Q

Autres : Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 et THL W8

Source : fredzone.org