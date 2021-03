WhatsApp : vers la fin de la compatibilité avec les anciens iPhone ?

WhatsApp ne sera bientôt plus compatible avec les anciens iPhone et iPad tournant sous iOS 9. Cette information n’est pas encore officielle, mais elle a été aperçue dans la dernière version bêta 2.21.50 de l’application de messagerie.

Le logo de l’application WhatsApp – Crédit : Mika Baumeister / Unsplash

Si vous utilisez WhatsApp et que vous avez un iPhone ou un iPad tournant sous iOS 9, vous risquez de perdre la compatibilité avec l’application de messagerie instantanée. Pour éviter cette situation, il est recommandé de mettre à jour rapidement votre appareil. Néanmoins, cela n’est pas possible avec les anciens iPhone et iPad. Ils ne peuvent pas tous être mis à jour. D’ailleurs, les utilisateurs de WhatsApp sur PC peuvent désormais profiter des appels vidéo et vocaux qui étaient auparavant réservés à l’application mobile.

Les anciens iPhone ne seront plus compatibles dès le 1er janvier 2022 ou avant ?

De son côté, WhatsApp n’a pas encore officiellement annoncé la fin de la compatibilité avec iOS 9. Le compte Twitter « WABetaInfo » est spécialisé dans les informations en rapport avec l’application de messagerie instantanée. Il a rapporté l’avoir découvert dans la dernière version bêta 2.21.50. Si WhatsApp abandonne bel et bien le support d’iOS 9, les appareils concernés seront l’iPhone 4s, les iPad 2 et 3, l’iPad mini 1 et l’iPod touch 5G (2012).

WhatsApp Messenger beta 2.21.50 drops the support for iOS 9.



The FAQ hasn't been updated yet. https://t.co/3bpOuq0jvp https://t.co/QMM7AkVY7U — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 5, 2021

De plus, la FAQ de WhatsApp n’a pas encore été modifiée au moment de l’écriture de cet article. Elle indique toujours que les appareils pris en charge sont les « iPhone sous iOS 9 ou versions ultérieures ». Pour rappel, l’application de messagerie instantanée a tendance à arrêter de supporter certains appareils au 1er janvier de chaque année. En effet, WhatsApp n’est plus compatible avec les versions antérieures à Android 4.0.3 et iOS 9 depuis le 1er janvier 2021.

Ainsi, tout porte à croire que la fin de la compatibilité avec iOS 9 entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Cette date est bien évidemment à prendre avec des pincettes en attendant une confirmation officielle de la part de WhatsApp. Pour le moment, l’application de messagerie ne laisse pas tomber les nouvelles conditions d’utilisation qui font polémique. Elle a récemment annoncé que les nouvelles conditions et la fusion avec Facebook seront implémentées de manière progressive.

Source : FZN