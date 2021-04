WhatsApp veut permettre de migrer l’historique des conversations entre iPhone et Android

WhatsApp existe depuis un certain temps, mais la plateforme de messagerie devient un véritable casse-tête si vous envisagez de passer d’un iPhone à un appareil Android ou inversement. WhatsApp souhaiterait simplifier ce processus avec une nouvelle fonctionnalité.

Le service de messagerie ne permet pas aux utilisateurs de gérer les mêmes comptes sur plusieurs appareils, mais cela pourrait changer à l’avenir. WhatsApp teste de nouvelles fonctionnalités chaque mois, mais toutes n’arrivent pas sur l’application. Il faut alors prendre les informations suivantes avec des pincettes.

WhatsApp – Crédit : Webster2703 / Pixabay

L’application va bientôt se doter de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Vous pourrez par exemple bientôt envoyer des images éphémères comme sur Snapchat. Il est également dès à présent possible de passer des appels vidéo et vocaux depuis WhatsApp Web.

WABetaInfo rapporte qu’une future version de WhatsApp permettra aux utilisateurs d’iOS de transférer des chats vers Android. La mise en œuvre d’une telle fonctionnalité pourrait être un peu délicate. En effet, toutes les conversations WhatsApp sont cryptées de bout en bout. De plus, la clé de décryptage étant stockée sur l’appareil. Le rapport mentionne qu’elle s’appuiera sur la future fonctionnalité multiappareils qui permettra aux utilisateurs de gérer le même compte sur plusieurs appareils.

Transférer ses données d’Android à iOS, c’est bientôt possible sur WhatsApp

Actuellement, il existe quelques solutions tierces qui vous permettent de déplacer l’historique des chats d’Android à iOS, et vice versa. Cependant, WhatsApp vous déconseille de les utiliser, car elles présentent non seulement des risques de sécurité, mais elles violent également toutes les conditions d’utilisation. Vous pouvez néanmoins suivre notre guide pour savoir comment transférer facilement vos données WhatsApp de votre mobile Android à votre iPhone et vice versa.

Si WhatsApp ajoutait une fonctionnalité dédiée à la migration entre iOS et Android, cela pourrait rendre le passage d’une plateforme à l’autre extrêmement facile. Le support de la fonctionnalité pourrait prendre beaucoup de temps à arriver pour tous les utilisateurs. En effet, une grande partie du code a dû être réécrite pour que le service de messagerie soit compatible avec plusieurs appareils. Bien qu’aucune date n’ait été fixée pour la sortie de cette fonctionnalité, il ne faut pas s’attendre à son arrivée avant plusieurs mois.

Source : ubergizmo