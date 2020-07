Whatsapp : vous allez pouvoir l’utiliser sur plusieurs appareils en même temps

WhatsApp est incontestablement l’une des applications de messagerie les plus utilisées disponibles sur différentes plateformes et, afin de soutenir et de satisfaire la base d’utilisateurs, la société ne cesse d’introduire de nouvelles fonctionnalités améliorées. L’entreprise compte plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs et, malgré le nombre élevé d’utilisateurs, l’application ne permet pas d’utiliser le même numéro sur plusieurs téléphones.