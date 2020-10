WhatsApp Web : les appels vocaux et vidéo arrivent bientôt

L’application de messagerie WhatsApp devrait bientôt permettre de passer des appels vocaux et vidéo sur le Web. Cela signifie que cette fonctionnalité ne sera plus réservée à l’application sur smartphone.

Selon WABetaInfo, les traces de cette fonctionnalité sont apparues sur la nouvelle mise à jour bêta 2.2043.7 de WhatsApp Web.

WhatsApp Web appels vidéo et audio – Crédit : WABetaInfo

WABetaInfo passe en revue les fichiers d’installation bêta de WhatsApp pour obtenir des indices sur les futures fonctionnalités. Récemment, le site a également découvert une fonctionnalité qui permet de mettre en sourdine vos groupes trop actifs, mais aussi la preuve que vous pourrez utiliser WhatsApp sur plusieurs appareils en même temps. Plus tôt cette année, des indices sur l’intégration de WhatsApp à Messenger avaient commencé à apparaître.

À cause de la pandémie actuelle, il est de plus en plus important d’améliorer les moyens de communication actuels pour rester en contact avec sa famille et ses amis, et les mises à jour régulières de WhatsApp vont dans ce sens.

Les appels vocaux et vidéo bientôt disponibles sur le Web ?

Le rapport de WABetaInfo indique que la possibilité de passer des appels vocaux et vidéo à partir de WhatsApp Web devrait être mise en place dans les prochaines semaines. Le site précise que lorsqu’un utilisateur reçoit un appel en utilisant WhatsApp Web, une nouvelle fenêtre apparaîtra. L’utilisateur pourra donc accepter ou refuser l’appel entrant.

De plus, lorsque les utilisateurs passent un appel, une fenêtre plus petite s’ouvre et indique le statut de l’appel WhatsApp. Celle-ci comportera les boutons nécessaires pour couper votre micro et raccrocher. Mais ce n’est pas tout. Le site Web devrait également permettre de passer des appels de groupe, comme sur l’application.

Il est important de noter que vous pouvez déjà passer des appels vidéo avec WhatsApp Web si vous utilisez le raccourci pour créer une Facebook Messenger Room. Cependant, la prochaine fonctionnalité permettra de passer des appels directement depuis WhatsApp. La mise à jour de WhatsApp Web pourrait permettre de rendre les utilisateurs moins dépendants de leurs appareils mobiles.

Source : WABetaInfo