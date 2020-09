Wikipédia va changer de design, une première depuis maintenant 10 ans

Wikipédia est l’un des sites les plus visités au monde. Depuis plus d’une décennie, la conception de son site internet sur ordinateur n’a pas été modifiée. Cependant, cela va bientôt changer, car l’organisation est en train d’en revoir certains éléments.

Selon la Wikimedia Foundation, l’organisation à but non lucratif qui supervise le site web, ce changement sera progressivement mis en œuvre grâce à de nouvelles fonctionnalités et des modifications de l’interface.

Wikipédia fait peau neuve – Crédit : Wikimedia

Wikipédia est un site très apprécié des internautes grâce à tout ce qu’il peut nous enseigner. Certains utilisateurs n’hésitent pas à ajouter autant de contenu qu’ils peuvent. Un adolescent américain a même écrit 27 000 articles dans une langue qu’il ne connaît pas. Certains autres sont obligés de corriger certaines inexactitudes les concernant. C’était le cas d’une astronaute qui a corrigé dans l’espace l’article sur sa propre sortie extravéhiculaire. Pour lutter contre la désinformation, Facebook envisage même d’ajouter des informations de Wikipédia aux résultats d’une recherche sur le réseau social.

Il faut s’attendre à beaucoup de changements sur la version Web de Wikipédia

Une barre latérale rabattable sera la première modification à être déployée ; elle permettra aux utilisateurs de réduire le menu sur le côté gauche de chaque page, afin de minimiser les distractions. Cela limitera le contenu et les liens non pertinents sur la gauche de votre écran pour faciliter la lecture. Le site ajoutera également un bouton facile à utiliser. Il permettra de changer la langue d’une page que vous lisez en un seul clic.

La deuxième fonction à retenir est la possibilité de modifier la largeur maximale des lignes pour permettre une meilleure visibilité de la taille de l’article. Un format large est utile lorsqu’un utilisateur lit un article long. En effet, vous pouvez avoir rapidement un aperçu de la taille de l’article.

Selon Wikimédia, si tout se passe comme prévu, ces améliorations seront appliquées par défaut sur tous les wikis d’ici fin 2021. C’est en effet à cette date que Wikipedia fêtera son 20e anniversaire.

Source : Wikimedia