Will Poulter dans la peau d’Adam Warlock, l’un des pouvoirs de Spider-Man était trop sombre pour le MCU, une arnaque à la carte bleue en Île-de-France, c’est le récap’ de la semaine￼

La transformation physique de Will Poulter pour son rôle dans les Gardiens de la Galaxie 3, les mains adhésives de Spider-Man était un superpouvoir trop violent pour apparaître au cinéma, des malfrats mettent en place une nouvelle arnaque à la carte bleue en Île-de-France et détournent près de 39 000 euros, c’est le récap’ de la semaine.

La société Tesla fait parler d’elle cette semaine : alors qu’un automobiliste a vu l’ordinateur de sa Model 3 se « freezer » sur l’autoroute, un autre conducteur de Tesla a décidé de partager son avis sur la berline électrique après avoir parcouru 320 000 kilomètres. Les Gardiens de la Galaxie 3, dont la sortie est prévue pour 2023, accueillera Will Poulter qui a dévoilé son intense transformation physique pour jouer Adam Warlock. Cette semaine, on vous raconte comment près de 300 personnes ont été victimes d’une nouvelle arnaque à la carte bleue en Île-de-France et pourquoi l’un des superpouvoirs de Spider-Man présent dans les comics a disparu au cinéma.





Will Poulter dans la peau d’Adam Warlock

Will Poulter, qui endossera le rôle d’Adam Warlock dans les Gardiens de la Galaxie 3, a profité d’une interview accordée à The Independent pour parler de son extrême transformation physique. L’acteur a raconté avoir suivi un entrainement physique intense mais également des régimes alimentaires très strictes. Il faudra attendre le printemps 2023 pour découvrir le personnage d’Adam Warlock dans le prochain film Marvel.

Le super-héros Adam Warlock dans les comics – Crédit : Marvel

Son débrief après 320 000 kilomètres en Tesla Model 3

Arthur Driessen a parcouru environ 320 000 kilomètres en quatre ans avec sa Tesla Model 3 et a partagé son aventure et donné son avis sur son blog via une vidéo YouTube. L’automobiliste fait des retours sur l’entretien, la dégradation de la batterie, les performances en fonction des saisons et toutes les dépenses de la berline électrique. Le verdict est positif puisqu’il déclare « L’achat de ma Model 3 a été la meilleure décision que j’ai jamais prise ».

La Tesla Model 3 qui a roulé 320 000 kilomètres – Crédit : Arthur Driessen / YouTube

L’explosion d’un objet interstellaire en 2014 tenue secrète jusqu’à présent

C’est dans la nuit du 8 au 9 janvier 2014 qu’une boule de feu traversait le ciel au-dessus du sud de l’océan Pacifique, avant d’exploser dans l’espace. 8 ans plus tard, des scientifiques de l’U.S. Space Command, après avoir analysé le corps céleste, confirment qu’il s’agit donc du premier voyageur interstellaire, avant Oumuamua repéré en 2017.

Illustration d’Oumuamua – Crédit : European Southern Observatory / M. Kornmesser

Un superpouvoir trop sombre pour le MCU

Alors que le MCU a toujours opté pour un Peter Parker plutôt sage, le Spider-Man des comics possède un superpouvoir très sombre et trop dérangeant pour apparaître au cinéma. En effet, le héros est doté de mains adhésives et peut en canaliser la chaleur. Ce superpouvoir ultra-violent lui permet ainsi de brûler ses adversaires, voire même d’arracher la chair.

Un pouvoir trop sombre pour le MCU – Crédit : Sony Pictures

39 000 euros détournés par deux malfrats en Île-de-France

Le 20 Minutes a révélé la dernière arnaque à la carte bleue mise en place par deux malfrats bulgares en Île-de-France. Pour réaliser leur escroquerie, les deux hommes avaient associés des boîtiers de paiement pirates à des distributeurs dans les environs. Pendant que les victimes tapaient leur code de carte bleue sur le terminal de paiement, le malfaiteur récupérait les informations sur le DAB et procédait à de gros retraits, sans éveiller le moindre soupçon. Nos confrères du 20 Minutes affirme que près de 39 000 euros auraient été détournés par les deux escrocs.

Une arnaque à la carte bleue très insidieuse – Crédit : Unsplash

L’écran principal de sa Model 3 « freeze » sur l’autoroute

Javier Rodriguez était au volant de sa Tesla Model 3 lancée à 135 km/h sur l’autoroute lorsque l’écran principal a « freezé » et que son véhicule a cessé de répondre. Les boutons et interrupteurs ont donc arrêté de fonctionner, notamment les feux de détresse. Seuls les freins étaient encore actifs. L’automobiliste a finalement réussi à quitter la route, à s’arrêter et à faire remorquer sa voiture. La compagnie Tesla s’est chargée des réparations mais ne se serait pas excusée auprès du conducteur, qui a pourtant eu la peur de sa vie.

Illustration d’une voiture lancée en pleine vitesse sur l’autoroute – Crédits : Pixabay

Nos tests et dossiers de la semaine

Les Technics AZ60 sont un succès

Les Technics AZ60 méritent amplement que l’on parle d’eux ! On recommande ces nouveaux écouteurs pour leur latence très faible, leur signature sonore agréable, l’application riche en options, les 7 heures d’autonomie avec l’ANC ou encore la connexion multipoint extrêmement pratique. On regrette l’absence de charge sans fil et de pause active et on note que la qualité d’appel en milieux bruyants est largement perfectible.

Technics EAH-AZ60 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Le Zenbook 14 Oled (UX3402) est un quasi sans faute

Outre la dalle OLED trop brillante et l’absence de port Ethernet, le nouvel ultrabook d’Asus est particulièrement séduisant. Avec son joli design, son excellente qualité d’affichage et son écran haute définition, le Zenbook 14 Oled (UX3402) n’a rien à envier à la concurrence. On apprécie son autonomie, ses haut-parleurs de qualité ou encore son pavé tactile avec fonction NumPad.

Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quelles applications pour lire sur votre tablette ?

Amateurs de BD, comics et mangas, ce dossier est fait pour vous ! La rédaction de Tom’s Guide a sélectionné 12 applications de bande dessinée numérique, en vous détaillant les pour et les contre de chacune d’entre elles. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour choisir l’appli la plus adaptée à vos besoins de lecteurs.

