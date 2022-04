Will Smith : Bad Boys 4 est mis en pause suite à l’incident aux Oscars 2022

Suite au comportement de Will Smith lors des Oscars 2022, le développement du prochain volet de Bad Boys pourrait être fortement compromis.

Will Smith va t-il payer durement son geste lors des Oscars 2022 ? Tout porte, hélas, à le croire. Alors que l’Académie vient tout juste d’ouvrir une enquête, le petit monde du cinéma semble aussi en passe de lui mettre des bâtons dans les roues. Si l’épisode de la gifle est désormais « LE » fait divers dont tout le monde parle, ses conséquences indirectes pourraient menacer la carrière du comédien. Dans cette histoire, deux clans s’affrontent. Malgré les excuses présentées par Smith en direct, il semble désormais complexe pour l’acteur de reprendre une vie professionnelle normale.

Le début de la fin pour Will Smith ? – Crédit : Canal+

Ainsi, l’un des prochains projets phares du comédiens aurait tout bonnement été mis en pause. Bad Boys 4 risque donc de ne pas voir le jour aussi rapidement que prévu !

La carrière de Will Smith menacée ?

La production de la franchise préfère sans doute que l’incident soit totalement oublié avant d’aller plus loin dans le développement du projet. Pour l’heure, Smith a démissionné de l’Académie. Et ce détail n’aidera sûrement pas les productions exécutives a miser sur l’acteur. Malgré son ultra-popularité et son titre de meilleur comédien 2022, le chemin semble déjà sinueux pour le comédien.

Pourtant, tout semblait bien parti. Un scénario était en développement depuis mai 2020 chez Sony. Smith avait même validé les 20 premières pages de ce dernier. Tout semble désormais remis en question. Le bashing à Hollywood est monnaie courante. Ainsi, le comédien pourrait avoir du mal à remonter la pente à l’instar de ce qui est arrivé à Johnny Depp. Même si Smith argue avoir voulu défendre sa famille, la violence de son geste reste impardonnable pour beaucoup.

La production de Bad Boys devrait s’exprimer plus largement sur le sujet dans les prochains jours. Tout dépendra évidemment des conclusions de l’enquête de l’Académie des Oscars. La sanction pourrait être nuisible pour le futur de l’acteur. Pour l’heure, les studios préfèrent donc avancer à pas feutrés.

Source : Screenrant