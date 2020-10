Willow : Disney officialise la série, suite du film culte

Depuis un an, des rumeurs couraient au sujet du retour de Willow sur les écrans. Cette semaine, Disney+ a annoncé dans un communiqué de presse officiel qu’une série dérivée du film créé par George Lucas était bien dans les cartons. Celle-ci racontera la suite du long-métrage de 1988.

Warwick Davis dans le rôle de Willow Ufgood – Crédit : Imagine Entertainment,

Lucasfilm, Metro-Goldwyn-Mayer

Le pilote de la série sera réalisé par John M. Chu (Crazy Rich Asians, G.I. Joe : Conspiration). Côté production, on retrouvera plusieurs membres de l’équipe originale, dont le réalisateur de Willow Ron Howard et la PDG de Lucasfilm Kathleen Kennedy. Ces derniers travailleront aux côtés de Jonathan Kasdan, scénariste de Solo : A Star Wars Story, et de Wendy Mericle, productrice de la série Arrow, qui seront tous deux showrunners. L’acteur principal Warwick Davis reprendra également son rôle de Willow Ufgood. Val Kilmer ne semble lui pas faire partie du casting.

Une nouvelle histoire et des nouveaux personnages pour la série Willow

On sait déjà que la série sera une suite directe des aventures de Willow. Son intrigue se déroulera quelques années après les derniers évènements du film, a précisé Disney. D’après les déclarations de John M. Chu, qui a appelé sa fille Willow en hommage au film, le show introduira « de nouveaux personnages incroyables et de délicieuses surprises ». Ron Howard a expliqué que la série ne serait pas un simple « retour nostalgique », mais plutôt une « perçée créative ».

Le film Willow n’avait pas fait un carton au box-office lors de sa sortie, mais il a largement compensé ce premier accueil mitigé en devenant au fil des années une œuvre culte auprès des fans. Le long-métrage a même donné naissance à des comics, des romans et des jeux vidéo. Disney n’a pas encore annoncé de date de sortie de la série, mais le tournage devrait commencer dès l’année prochaine au Pays de Galles, qui avait déjà servi de décor au film.

DARYL, l’adolescent androïde revient en série 35 ans après son film culte

Source : MOVIE WEB