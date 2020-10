Windows 10 à 6€ et Office 2016 Pro à 18,50€ pour la vente flash d’Halloween de Godeal24.com !

Pour célébrer Halloween, Godeal24.com vous propose plusieurs réductions exceptionnelles sur une large sélection de logiciels Microsoft. Vous pouvez ainsi profiter de Windows 10 Pro à seulement 6€ et de Microsoft Office 2016 Pro à seulement 18,50€. Mais attention, ces offres ne durent qu’une semaine ! Alors rendez-vous dès aujourd’hui sur le site de Godeal24.com pour en profiter.

Profitez de cette période festive pour mettre à jour votre ordinateur grâce à la super vente flash d’Halloween organisée par Godeal24.com. Pendant une semaine seulement, le site vous propose en effet de profiter de plusieurs codes promo pour des réductions allant jusqu’à 66% sur ses logiciels Microsoft. Vous pouvez ainsi par exemple vous procurer Windows 10 Pro pour seulement 6,06€ par PC, et ce, grâce à Godeal24.com !

Des réductions jusqu’à -66% sur Windows 10 et Office 2016 et 2019 !

Pour profiter de ces réductions exceptionnelles, vous n’avez qu’une chose à faire : utiliser un des codes promo mis en ligne pour Halloween par Godeal24.com.

Avec le code SGO50, profitez de 50% sur les logiciels suivants :

Avec le code SGO66, profitez de 66% sur les logiciels suivants :

Avec le code SGO55, profitez de 55% de réduction sur les logiciels suivants :

Attention, ces offres ne sont valables que durant la vente flash d’Halloween organisée par Godeal24.com. Il n’y a donc pas une seconde à perdre si vous êtes intéressé.

À propos de Godeal24.com

Godeal24.com est un site de vente de jeux et de clé d’activation pour différents logiciels à prix cassés. L’enseigne possède des clients dans le monde entier et propose un SAV disponible par mail 24h/24 et 7j/7 à l’adresse “[email protected]”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.com.