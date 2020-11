Windows 10 à seulement 5,55€ pour les Singles’ Day chez GoDeal24.com !

GoDeal24.com fête le Singles’ Day en beauté cette année ! À partir du 11 novembre prochain, et pour quelques jours seulement, le site vous propose des réductions extraordinaires sur une sélection de produits Microsoft. Vous pouvez notamment profiter de Windows 10 Pro à seulement 5,55€ par PC !

GoDeal24 est un site de vente de logiciels et de jeux en ligne. Toute l’année, il vous propose des prix cassés sur une large sélection de licences Microsoft. Pour le 11 novembre, le site a décidé d’aller encore plus loin et de vous proposer des prix incroyables sur le système d’exploitation Windows 10 Pro. Pendant quelques jours seulement, vous pouvez en effet profiter de :

Alors que Windows 7 n’est plus mis à jour par Microsoft, il est inutile de préciser que ces offres sont plus qu’exceptionnelles. Elles vous permettent de mettre à jour votre PC, et ce, sans vider votre porte-monnaie.

Jusqu’à 66% de réduction sur Windows 10 et Microsoft Office

Jusqu’au 15 novembre prochain, GoDeal24 a également mis en ligne 3 codes de réductions vous permettant de profiter de jusqu’à -66% sur une large sélection de produits Microsoft.

Ainsi, avec le code SGO50, vous profitez de 50% de réduction sur les produits suivants :

En inscrivant le code SGO66 lors de votre commande, vous profitez également de 66% de réduction sur les produits suivants :

Enfin, avec le code SGO55, vous profitez de 55% de réduction sur les produits suivants :

Attention, ces offres sont limitées dans le temps ! Pour en profiter, vous devez vous rendre sur le site de GoDeal24.com entre le 11 et le 15 novembre 2020. Pour toute question ou en cas de problème, vous pouvez contacter le Service client de GoDeal24 par mail, via l’adresse “[email protected]”. Il est disponible 24h/24 et 7j/7.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GoDeal24.