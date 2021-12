Windows 10 et 11 offerts pour tout achat d’Office 2021 !

La dernière version de Microsoft Office est enfin sortie ! Microsoft a en effet confirmé la lancement des nouvelles versions de Word, Excel et Powerpoint. Le pack Office 2021 est arrivé en même temps que Windows 11.

Sans surprise, cette dernière version du package Office 2021 est livrée avec une gamme de nouvelles fonctionnalités. Au delà des performances améliorées, cette nouvelle version apporte la prise en charge du format OpenDocument (ODF) 1.3, des nouvelles fonctionnalités d’enregistrement pour Powerpoint et un nouveau service de traduction pour Outlook.

En haut de toutes les applications Office, les utilisateurs pourront également trouver un nouveau champ de recherche intelligent, conçu pour aider à trouver plus facilement des documents, des commande ou encore des portions de texte spécifiques.

Enfin, le design de toutes les applications a été revu afin de s’aligner avec le nouveau système d’exploitation Windows 11. Les coins sont donc arrondis, une nouvelle palette de couleurs est disponible et la barre de menu a été mise à jour.

Comment profiter de Office 2021 à prix mini ?

Précisons que si vous disposez d’Office via un plan Microsoft 365 ou Office 365, celui-ci est différent d’Office 2021 ou d’Office LTSC 2021. Par exemple, si vous utilisez déjà Microsoft 365 ou si votre organisation a déployé des applications Microsoft 365 pour les entreprises (auparavant nommé OFfice 365 ProPlus), vous n’avez pas besoin d’Office 2021 ou d’Office LTSC 2021. Vous disposez déjà de toutes les fonctionnalités incluses dans Office 2021 ou Office LTSC 2021.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.