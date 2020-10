Windows 10 : la mise à jour d’octobre 2020 est disponible pour tous

La mise à jour 20H2 n’apporte pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités à Windows 10, mais Microsoft affirme que cette mise à jour est accompagnée de nombreuses améliorations qui devraient améliorer l’expérience globale de l’utilisateur.

Windows 10 20H2 – Crédit : Microsoft

En plus d’une série de nouvelles fonctionnalités, cette mise à jour apporte également un nouveau design pour le menu Démarrer. Parmi les autres changements importants, on peut citer une nouvelle interface utilisateur pour la fonction ALT Tab. Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs, le navigateur Edge est désormais intégré et vous ne pouvez pas le désinstaller.

Le nouveau menu Démarrer comporte désormais des tuiles transparentes au lieu des tuiles de couleur unie de la version précédente. La conception de ce nouveau menu Démarrer est également mieux adaptée aux thèmes clairs et sombres de Windows 10.

D’autres changements sont également les bienvenus, tels que la possibilité de modifier le taux de rafraîchissement de votre écran directement à partir des paramètres. Microsoft a aussi fait des modifications qui visent à rendre les notifications plus confortables et plus visibles. La barre des tâches est également plus propre et plus personnalisable. Windows 10 devrait bientôt vous avertir avec une notification si de nouvelles applications risquent de ralentir le système.

Comment télécharger la nouvelle mise à jour ?

Les utilisateurs de Windows qui utilisent la version 1903 de Windows 10 ou une version ultérieure peuvent dès à présent rechercher la nouvelle mise à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update et en vérifiant les mises à jour. Une fois que la mise à jour apparaît, les utilisateurs peuvent sélectionner la télécharger et l’installer.

Pour les utilisateurs qui ne seraient pas encore passés à la mise à jour 1903, il semble que cette mise à jour soit obligatoire avant de pouvoir installer la nouvelle version 20H2.

Source : Microsoft