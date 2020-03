Windows 10 : Microsoft suspend toutes ses mises à jour non essentielles

Les mesures de confinement paralysent une grande partie de l’économie, y compris dans les secteurs qui peuvent avoir recours au télétravail. Microsoft n’échappe pas à la règle, l’entreprise doit mettre en pause certains projets et prioriser les activités vitales à la société et à ses clients. Sur son site, Microsoft annonce la suspension de toutes les mises à jour de Windows à l’exception de celles qui concernent la sécurité.

Crédit : geralt

À partir de mai 2020, Microsoft ne publiera plus de mises à jour optionnelles (dites de type C et D) pour toutes les versions de Windows, y compris les versions Server. La firme continuera néanmoins à livrer sa mise à jour mensuelle de sécurité le second mardi de chaque mois pour les particuliers et les entreprises. La prochaine doit d’ailleurs proposer un correctif à la dernière faille de sécurité majeure que Microsoft a rendu public hier.

Une décision d’autant plus sage que les mises à jour récentes de Windows se sont souvent accompagnées de problèmes plus ou moins critiques. Dans la situation actuelle, mettre en péril la stabilité de l’OS est certainement la dernière chose à faire pour Microsoft et ses clients. On se demande néanmoins pourquoi la firme n’a pas choisi de mettre en place ses nouvelles mesures dès le mois d’avril.

Windows 10 : Microsoft cherche à mettre fin aux comptes utilisateur locaux

Microsoft prolonge le support de Windows 10 version 1709

Microsoft répond également aux inquiétudes de ses clients qui utilisent encore la version 1709 des éditions Enterprise, Education et IoT Enterprise de Windows 10. Ces derniers craignent en effet de ne pas être en mesure d’assurer leur migration pour le 14 avril, date à laquelle ces produits cesseront d’être mis à jour. La firme a donc décidé d’en prolonger le support jusqu’au 13 octobre pour leur laisser plus de temps, et leur épargner une surcharge de travail alors qu’ils sont contraints de travailler à distance.

Tuto Windows 10 : quels sont les meilleurs trucs et astuces ?

Source : Microsoft